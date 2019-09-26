شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بن سلطان: إنجاز حضاري تنموي يعزز مكانة السعودية عالميا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكد نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أن مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة إنجاز حضاري تنموي يعكس اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين بتعزيز مكانة السعودية عالمياً كدولة مؤثرة فـي صناعة الطيران المدني الدولي، كما يعمل على إيجاد بيئة حديثة ومتطورة لخدمة ضيوف الرحمن، محققا بذلك رؤية المملكة الطموحة 2030.

وقال في برقية خطية بمناسبة تفضل خادم الحرمين الشريفين بافتتاح المطار: «يسرني ويشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم خالص الشكر والامتنان لتفضلكم بتدشين المطار والمحطة الخامسة لقطار الحرمين». وختم نائب أمير منطقة مكة المكرمة بالقول: «يتزامن هذا المشروع الرائد مع اليوم الوطني لتوحيد المملكة العربية السعودية ليؤكد المضي قدماً نحو النماء والبناء فـي مملكتنا الغالية، سائلاً الله أن يطيل فـي عمركم، ويجعلكم ذخراً للأمتين العربية والإسلامية، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها فـي ظل قيادتكم الحكيمة».