شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق الذروي لـ«الخليج 365»: نشكر القيادة على حماية أبنائها في الداخل والخارج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خضر خيرات (جدة)

أكد الدكتور منصور الذروي شقيق المحّرر ناصر الذروي لـ«الخليج 365» أنه في هذا اليوم ونحن نعيش فرحة اليوم الوطني زاده فرحتنا بعودة أخي المواطن ناصر الذروي إلى أرض الوطن سالما معافى.

وأضاف الذروي بهذه المناسبة، أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان وأمير منطقة جازان ونائبه وسفير المملكة لدى اليمن على جهودهم بإعادة شقيقي سالما معافى.

وقال الذروي: نشكر حكومة المملكة على جهودها الحثيثة على حماية أبنائها في الداخل والخارج.

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وكانت السلطات السعودية نجحت في تحرير المواطن ناصر الذروي من مليشيات الحوثي بعد احتجازه 4 أعوام.

وكانت أسرة المواطن «الذروي» في استقبال ابنها المحتجز لدى مليشيا الحوثي بعد عودته في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

وأعربت أسرة الذروي عن شكرها للقيادة الرشيدة، مؤكدة أنها حريصة دائماً على المواطنين أينما كانوا.