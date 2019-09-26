شكرا لقرائتكم خبر عن مراكز ترفض تطعيم الأطفال.. أولياء أمور: المواعيد مغلقة! والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ذكرى السلمي (جدة) @zekraalsolami

رفضت مراكز صحية في جدة تطعيم أطفال بحجة عدم وجود مواعيد لهم عبر الموقع الإلكتروني (موعد) التابع لوزارة الصحة، في وقت فوجئ أولياء الأمور بعبارة «لا توجد مواعيد متوفرة» في الموقع منذ عدة أشهر.

وفيما نقل الكثيرون لـ«الخليج 365» تضررهم من ذلك الرفض الذي يؤخر تطعيم أبنائهم في الوقت المحدد، أكد عدد منهم أنهم رفعوا شكاوى بذلك إلى وزارة الصحة، خصوصا أنهم اضطروا لدفع مبالغ باهظة تصل إلى 1500 ريال لتطعيم أبنائهم في المستشفيات الخاصة، متسائلين عن المسؤول عن هذا الأمر، ووقوعهم بين موقع لا يمنحهم المواعيد، ومراكز تصر على المواعيد.

Advertisements

من جانبها أكدت الإدارة العامة للتواصل والعلاقات والتوعية في وزارة الصحة لـ«الخليج 365» حق المواطن والمقيم في حجز موعد التطعيمات الأساسية في أي مركز صحي، وفي حال عدم توفر موعد في النظام فيمكن الحضور بدون موعد والحصول على الخدمة في أي مركز صحي.

وأوضحت أنه تم التعميم على جميع مديريات الشؤون الصحية بذلك.

وقالت «تحرص «الصحة» على حصول جميع الأطفال على التطعيمات في وقتها المحدد، وتأمل الإبلاغ عن أي ملاحظات أو قصور في تقديم هذه الخدمة البالغة الأهمية من خلال مركز الاتصال 937».