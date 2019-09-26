شكرا لقرائتكم خبر عن التقديم لوظائف حرس الحدود.. الأحد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) تفتح الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية باب القبول والتسجيل الإلكتروني للمديرية العامة لحرس الحدود برتبة «جندي أمن ودوريات بحري» للعمل في المناطق البحرية لصالح قوة أمن وحماية المرافق البحرية بحرس الحدود، وذلك عبر بوابة «أبشر ــ التوظيف»، خلال الفترة من الأحد القادم 30/1 حتى 4/2/1441.

تفتح الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية باب القبول والتسجيل الإلكتروني للمديرية العامة لحرس الحدود برتبة «جندي أمن ودوريات بحري» للعمل في المناطق البحرية لصالح قوة أمن وحماية المرافق البحرية بحرس الحدود، وذلك عبر بوابة «أبشر ــ التوظيف»، خلال الفترة من الأحد القادم 30/1 حتى 4/2/1441.

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