شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان المرشحات لوظائف «الحبوب» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، على موقعها الإلكتروني، أسماء المرشحات بصورة نهائية لشغل الوظائف الإدارية على بند الوظائف المؤقتة. أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، على موقعها الإلكتروني، أسماء المرشحات بصورة نهائية لشغل الوظائف الإدارية على بند الوظائف المؤقتة. ودعت المؤسسة المرشحات إلى مراجعة الإدارة العامة للموارد البشرية (إدارة التوظيف والتواصل الداخلي)، لاستكمال إجراءات التعيين ومباشرة العمل، مصطحبات الوثائق المطلوبة للتوظيف.



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