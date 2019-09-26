شكرا لقرائتكم خبر عن القتل تعزيراً لمهرب «أمفيتامين» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام) نفذت وزارة الداخلية أمس (الأربعاء) في المنطقة الشرقية، حكم القتل تعزيراً بالمدعو عمار عبدالعزيز منصور علي حسن (بحريني الجنسية)، لإدانته بتهريب حبوب الأمفيتامين المحظورة. نفذت وزارة الداخلية أمس (الأربعاء) في المنطقة الشرقية، حكم القتل تعزيراً بالمدعو عمار عبدالعزيز منصور علي حسن (بحريني الجنسية)، لإدانته بتهريب حبوب الأمفيتامين المحظورة. وأوضحت في بيان لها أنه أسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.



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