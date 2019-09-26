، بالصور.. سفارة السعودية في سيئول تحتفي بيوم الوطن الـ 89 ،

محمد بن مسعود - الدمام - بحضور وزير الدفاع "جونغ كيونغ- دو" والسفراء المعتمدين

احتفت سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية كوريا أمس باليوم الوطني الـ 89 للمملكة العربية السعودية تحت شعار "همة حتى القمة" في فندق لوتيه بوسط سيئول بحضور عدد كبير من المسؤولين الكوريين وفي مقدمتهم معالي وزير الدفاع "جونغ كيونغ-دو" والسفراء المعتمدون في سيئول، وأساتذة الجامعات والإعلاميون وممثلو الشركات الكورية ومنسوبو السفارة والمكاتب الفنية والمواطنون السعوديون.

وألقى السفير رياض المباركي كلمة تهنئة بهذه المناسبة تطرق فيها إلى أهمية اليوم الوطني العزيز على قلب كل مواطن ومواطنة وحمد الله فيها على ما شرّف به بلادنا من خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، وعلى ما اختص به بلادنا وما أفاء به عليها من الخيرات.

وأضاف "نحمد الله على الأمن والأمان والازدهار الذي تعيشه بلادنا تحت قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع".

وحول العلاقات الثنائية بين المملكة وكوريا، أكد أن البلدين حافظا على متانة العلاقات الثنائية عبر تاريخها الطويل وأنهما يعملان على توسيع مجالات التعاون الثنائي لتشمل مختلف المجالات إدراكًا لأهمية الشراكة الإستراتيجية التي تطورت بالدرجة الأولى عن طريق نطاق الطاقة والبنية التحتية منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1962م.

وأضاف أن الزيارة التي قام بها سمو ولي العهد إلى جمهورية كوريا في يونيو الماضي تعد نقطة تحول تاريخية وتأسيسًا لنقلة نوعية في تقوية وتطوير العلاقات الثنائية في المجالات كافة، بما يعزز ويخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

كما ألقى وزير الدفاع الكوري كلمة بهذه المناسبة عبّر فيها عن تهنئته للمملكة وعن أسفه العميق لتعرض المنشآت النفطية في المملكة لأضرار من جراء عمليات تخريبية, مؤكدًا أن بلاده ستسعى لتوسيع التعاون مع السعودية في جميع المجالات، والمساهمة مع المملكة لتحقيق رؤيتها 2030 م.

وواكب حفل السفارة عرض مرئي يعكس صورًا لعدد من المواقع بالمملكة، إضافة إلى المأكولات السعودية، وقد عبّر الحضور عن شكرهم وتقديرهم وعن تمنياتهم الطيبة للمملكة حكومةً وشعبًا.