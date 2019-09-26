“الحصيني” يتوقع تغيرات جوية واحتمالية نشوء سيول غدًا على هذه المناطق بالمملكة

كشف الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، عن تفاوت الأمطار المتوقعة من مكان إلى آخر في ست مناطق بالمملكة. وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه بدءًا من الغد الخميس تستمر عدة أيام حالة جوية ممطرة متوقعة على مناطق مكة والمدينة وعسير ونجران والباحة وجازان والربع الخالي الأمطار المتوقعة، مشيرًا إلى أنها ستكون متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وفرصة سيول.

وكان الباحث في الطقس كشف في وقت سابق، اليوم الأربعاء، عن انتهاء التأثيرات المباشرة للحالة المدارية «هيكا»، متوقعًا هطول أمطار متفاوتة على أجزاء من الربع الخالي وغرب المملكة. وتابع الحصيني: «انتهاء التأثيرات المباشرة للحالة المدارية هيكا.. وتبقى التأثيرات غير المباشرة؛ حيث ما زالت الفرصة موجودة لتشكّل سحب ممطرة على أجزاء من سلطنة عمان والإمارات، مع اندفاع كمية جيدة ناحية أجزاء من الربع الخالي وجنوب المملكة، وبالتالي متوقع هطول أمطار متفاوتة عليها».