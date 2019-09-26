عاجل اليمن : أمريكا تطيح برئيسها المنتخب ‘‘ترامب’’ وتبدأ محاكمته فورًا وإعلان عاجل للكونجرس بشأنه

شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تطيح برئيسها المنتخب ‘‘ترامب’’ وتبدأ محاكمته فورًا وإعلان عاجل للكونجرس بشأنه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أن مجلس النواب سيبدأ بالنظر في مسألة عزل الرئيس دونالد ترامب على خلفية المعلومات حول ضغطه على أوكرانيا لمصلحته السياسية.

وقالت بيلوسي في كلمة لها، اليوم الثلاثاء، إن مجلس النواب سيدرس ما إذا طلب ترامب مساعدة أوكرانيا لتشويه سمعة المرشح الديمقراطي المحتمل للانتخابات الرئاسية عام 2020، جو بايدن.

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وأكدت أنه "يجب محاسبة الرئيس، ولا يوجد أحد فوق القانون".

وفي وقت سابق قال رئيس لجنة مجلس النواب للطرق والوسائل الخاصة بالضرائب، ريتشارد نيل، في أعقاب لقائه رئيسة مجلس النواب، إنه تم اتخاذ القرار بالمضي قدما بإجراءات عزل الرئيس، مشيرا إلى أن هذا الموقف حظي بتأييد رؤساء اللجان الأخرى.

وفي سياق متصل، صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، على قرار يطالب بإحالة شكوى الموظف في الاستخبارات الذي كشف عن موضوع ضغط ترامب على أوكرانيا، إلى لجنتي شؤون الاستخبارات بمجلسي النواب والشيوخ.

وفي وقت سابق أوضحت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الأغلبية في المجلس ستيني هوير في بيان مشترك لهما، أن القرار ينص أيضا على حماية كاشف المعلومات.

وقالت بيلوسي تعليقا على المعلومات حول ضغط ترامب على أوكرانيا من أجل فتح تحقيق مع نجل المرشح المحتمل للرئاسة عن الحزب الديمقراطي جو بايدن، إنه لم يحق لترامب أن يطلب من حكومة أجنبية فتح تحقيق يخص منافسه السياسي، حتى إن لم يربط فتح التحقيق مع تقديم المساعدات.

يذكر أن ترامب يواجه اتهامات بتأجيل تقديم حزمة مساعدات لأوكرانيا بحجم نحو 400 مليون دولار للضغط على الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لتفتح السلطات الأوكرانية تحقيقا مع نجل جو بايدن.

واعترف ترامب بتأجيل المساعدات، لكنه نفى ممارسة أي ضغط على أوكرانيا لمصلحته السياسية.

المصدر: رويترز