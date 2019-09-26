عاجل اليمن : الخارجية السعودية تشيد بدولة قطر لأول مرة منذ الأزمة.. والجبير يزف بشرى سارة للقطريين و تميم ينقلب على إيران

شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية السعودية تشيد بدولة قطر لأول مرة منذ الأزمة.. والجبير يزف بشرى سارة للقطريين و تميم ينقلب على إيران والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أشادت الخارجية السعودية بدولة قطر، لأول مرة منذ اندلاع أزمة المقاطعة والحصار في العام 2017 .

ففي كلمته على هامش اجتماع الأمم المتحدة، وصف المسؤول في الخارجية السعودية، عادل الجبير قطر بأنها دولة عظيمة.

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حيث قال الجبير: "مشكلتنا مع قطر هي دعم الارهاب بالمال وعبر المنابر الاعلامية .. أما غير ذلك فهي دولة عظيمة".

وأضاف: "لدينا تاريخ ومصير مشترك مع #قطر ولكن يجب تغيير السياسة المتبعة".

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، قد عبر في تصريحات سابقة، رفضه القاطع لسلوك إيران في المنطقة، وتضامنه مع السعودية بعد هجمات أرامكو الأخيرة.