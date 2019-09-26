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أمير الرياض يهنئ مركز تعارفوا للإرشاد الأسري بالافتتاح

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هنأ أمير منطقة الرياض، فيصل بن بندر، مركز تعارفوا للإرشاد الاسري بالافتتاح، جاء ذلك في خطاب وجهه إلى رئيس المركز الدكتور سعود المصيبيح، وقال الأمير فيصل بن بندر: أهنئكم بافتتاح مركز تعارفوا للإرشاد الأسري والقائمين معكم على العمل الرائع والمنظم في المركز الذي سيعود بالفائدة على المواطن والأسرة والمجتمع.

من جهته عبر الدكتور سعود المصيبيح عن عظيم شكره وامتنانه لهذه الكلمات المشجعة والداعمة من أمير منطقة الرياض كونه رائداً من رواد التنمية والعطاء والقيادة الإدارية.

وأضاف الدكتور المصيبيح بأن هذا الخطاب وساماً على صدورنا يحملنا المسؤولية الكبرى في شحذ الهمم والعمل بكل إخلاص وتفان ومهنية لكي يقوم المركز بواجبه وفق أحدث النظم العلمية والأساليب الإرشادية النافعة.


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