أمير الرياض يهنئ مركز تعارفوا للإرشاد الأسري بالافتتاح

من جهته عبر الدكتور سعود المصيبيح عن عظيم شكره وامتنانه لهذه الكلمات المشجعة والداعمة من أمير منطقة الرياض كونه رائداً من رواد التنمية والعطاء والقيادة الإدارية.
وأضاف الدكتور المصيبيح بأن هذا الخطاب وساماً على صدورنا يحملنا المسؤولية الكبرى في شحذ الهمم والعمل بكل إخلاص وتفان ومهنية لكي يقوم المركز بواجبه وفق أحدث النظم العلمية والأساليب الإرشادية النافعة.
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