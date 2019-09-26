

جدة 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واس

اختتمت مساء اليوم فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني الـ ٨٩ ضمن الفعاليات المشتركة بين النادي الأدبي الثقافي بجدة وجمعية الثقافة والفنون تحت شعار "همة حتى القمة" وسط حضور وإقبال كبير من أهالي وزوار محافظة جدة.

وفي بداية الاحتفال ألقيت كلمة اللجنة العليا المنظمة القاها رئيس النادي الأدبي بجدة الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي أكد خلالها على أن مناسبة اليوم الوطني التي تحل علينا كل عام غالية على كل مواطن ومواطنة وتسمو من خلالها مشاعر الحب الصادق لوطننا الغالي وقيادته التي حققت لأبناء هذا الوطن الحياة الكريمة.

واشتملت فعاليات اليوم الختامي على معرض فني احتوى على لوحات تشكيلية وفعاليات ثقافية وفنية منوعة اشتملت على عدد من الفقرات والمشاركات الشعرية والقصائد الوطنية وعروض وفلكلورات شعبية والعرضة

// انتهى //

02:09ت م

0360



جدة 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واساختتمت مساء اليوم فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني الـ ٨٩ ضمن الفعاليات المشتركة بين النادي الأدبي الثقافي بجدة وجمعية الثقافة والفنون تحت شعار "همة حتى القمة" وسط حضور وإقبال كبير من أهالي وزوار محافظة جدة.وفي بداية الاحتفال ألقيت كلمة اللجنة العليا المنظمة القاها رئيس النادي الأدبي بجدة الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي أكد خلالها على أن مناسبة اليوم الوطني التي تحل علينا كل عام غالية على كل مواطن ومواطنة وتسمو من خلالها مشاعر الحب الصادق لوطننا الغالي وقيادته التي حققت لأبناء هذا الوطن الحياة الكريمة.واشتملت فعاليات اليوم الختامي على معرض فني احتوى على لوحات تشكيلية وفعاليات ثقافية وفنية منوعة اشتملت على عدد من الفقرات والمشاركات الشعرية والقصائد الوطنية وعروض وفلكلورات شعبية والعرضة السعودية // انتهى //02:09ت م0360

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم الوطني / أدبي جدة وجمعية الثقافة والفنون يختتمان فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.