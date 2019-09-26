2019-09-26

الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس الوزراء العراقي

متابعات الخليج 365 - واس

استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مساء اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي.

واستعرض ولي العهد مع رئيس وزراء العراق العلاقات الثنائية بين المملكة والعراق وتطورات الأحداث في المنطقة والعالم.

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