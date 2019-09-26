- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم ترامب يتوعد إيران: عواقب وخيمة لو استهدفت سفننا بالشرق الأوسط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
ترامب يتوعد إيران: عواقب وخيمة لو استهدفت سفننا بالشرق الأوسط
أكد أن بلاده ستسحب قوات من عدة أماكن لتنشرها في بولندا
متابعات الخليج 365 - متابعة
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يجب توخي الشفافية تجاه تجاوزات جو بايدن في أوكرانيا.
وأضاف ترامب في كلمة له من نيويورك أن بايدن مارس تهديدًا سياسيًّا على الرئيس الأوكراني.
كذلك نوّه إلى أن الديمقراطيين مارسوا ضغوطًا على زيلينسكي أيضًا، وأنهم افتعلوا أزمة بشأن الاتصال، كما أعلن ترامب أن الديمقراطيين يسعون لتقسيم أمريكا من أجل غايات انتخابية.
وأشار قائلًا: “من غير المعقول أن يطلب عزلي بسبب محادثة هاتفية”، واصفًا المحاولة بـ”المزحة”.
من جهة أخرى، أشار ترامب إلى أن أسعار النفط انخفضت بعد الهجوم على معامل أرامكو.
كما هدد بأنه إذا استهدفت أي سفينة أمريكية في الشرق الأوسط فستكون العواقب وخيمة، في إشارة إلى تهديدات إيران في المنطقة.
أيضًا أشار ترامب إلى أن بلاده ستسحب قوات أمريكية من عدة أماكن لتنشرها في بولندا.
ونوّه إلى أنه يسعى للتوصل إلى اتفاق تجاري أفضل مع بريطانيا، وأنه ينتظر ماذا سيحصل في البريكست.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يتوعد إيران: عواقب وخيمة لو استهدفت سفننا بالشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.