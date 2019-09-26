تنبيه لأهالي الشرقية.. ضباب يحجب الرؤية

2019-09-26

متابعات الخليج 365 - الشرقية

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا متقدمًا للمنطقة الشرقية، حيث حذرت من ضباب يؤدي إلى تدني الرؤية.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل ”الجبيل- الخبر- الخفجى- الدمام- رأس تنورة”، حيث توقعت الهيئة أن التنبيه سوف ينتهي في تمام الساعة 08:00 من صباح اليوم الخميس.