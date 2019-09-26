ترامب: أدعم التحقيق بقضية جو بايدن.. هناك مؤامرة وتخطيط لعزلي من الحكم

2019-09-26

متابعات الخليج 365 - متابعة

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء: إنه يدعم إجراء تحقيق شفاف، بشأن المعلومات التي تم نشرها ضد نائب الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

وجاءت تصريحات ترامب، في مؤتمر صحفي أقامه في البيت الأبيض، حيث قال ترامب: “جو بايدن مارس تهديدًا سياسيًّا كبيرًا على الرئيس الأوكراني، لإغلاق التحقيقات في تلك القضية”.

وتابع: “أطالب الديمقراطيين بتوخي الشفافية، فنحن ملتزمون بحرية نقل المعلومات والشفافية في قضية بايدن وابنه”.

وأردف: “جو بايدن حصل على ملايين الدولارات من الصين وأوكرانيا، عندما كان نائبًا للرئيس السابق باراك أوباما، كما أن الرئيس الأوكراني نفى تعرضه لأي ضغط مني”.

واستمر قائلًا: “الصحافة لا تغطي ما أقوم به بشفافية، فالولايات المتحدة هي الأقوى اقتصاديًّا في العالم، ونحن في موقع ممتاز”.

وتابع أن “الديمقراطيين والصحافة لا يزالون يريدون مطاردة الساحرات، فهم دبروا الأمر برمته، من أجل التخطيط لعزلي عن الحكم”.

وتابع: “لماذا يركزون فقط على تلك المكالمة، بينما أن أجري العديد من المكالمات، لأن الديمقراطيين يرغبون في أن يشيع الانقسام في دولتنا”، مضيفًا: “الناس في الخارج يضحكون على هذا الغباء الذي يحدث عندنا”.

وكانت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، قد أصدرت، اليوم الأربعاء، تعليقها على نشر نص مكالمة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

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وقالت بيلوسي في تصريحات نقلتها شبكة “سي إن إن” الأمريكية: “ملخص ترامب مع الرئيس الأوكراني، يثبت سلوكًا من ترامب يدمر نزاهة الانتخابات الأمريكية ويهدد الأمن الوطني”.

وأوضحت بيلوسي أن تلك المحادثات تؤكد صحة القرار الصادر من مجلس النواب بالتحقيق من أجل عزل ترامب، وتؤكد ضرورة الاستمرار في التحقيقات بحقه.

وتابعت: “المحادثات تؤكد سلوك الرئيس الأمريكي الذي يقوض نزاهة انتخاباتنا وكرامة المنصب الذي يشغله وأمننا الوطني”.

وكانت إدارة البيت الأبيض، قد نشرت نص مكالمة الرئيس الأمريكي مع رئيس أوكرانيا، التي قد تتسبب في عزل دونالد ترامب.

وتؤكد المكالمة، التي نشر البيت الأبيض نصها بصورة كاملة، أن ترامب طالب رئيس أوكرانيا بما وصفها بـ”الخدمة” في القضية المرتبطة بنائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن.

ونشر البيت الأبيض نص المحادثة مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، التي وعد ترامب بنشرها على الملأ، والتي قال إنه بريء فيها من الاتهامات الموجهة له من الكونجرس الأمريكي، والتي قد تتسبب في عزله.

وأظهر نص المحادثة، قول ترامب لزيلينسكي: إنه يطلب منه “خدمة” بالتحدث مع محاميه رودي جولياني والمدعي العام ويليام بار، من أجل فتح التحقيق مجددًا في قضية الفساد المتورط فيها نجل جو بايدن.

ولم يظهر في المحادثة تهديد ترامب للرئيس الأوكراني، بشكل واضح بإيقاف الدعم الأمريكي، في حال رفض إجراء التحقيق، ولكن تضمنت المكالمة تلميحه إلى ضعف الدعم الأوروبي إلى كييف.

ورد الرئيس الأوكراني على طلبات ترامب، بأنه سينظر في الأمر ويدرس إمكانية فتح التحقيق مجددًا.