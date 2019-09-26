- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم سلطان بن سلمان يشاهد رحلة انطلاق المنصوري لمحطة الفضاء الدولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
سلطان بن سلمان يشاهد رحلة انطلاق المنصوري لمحطة الفضاء الدولية
متابعات الخليج 365 - الرياض
نشر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، صورة للأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أول رائد فضاء عربي وهو يشاهد عبر قناة دبي رحلة انطلاق ابن الإمارات هزاع المنصوري لمحطة الفضاء الدولية.
يذكر أن رحلة رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري انطلقت اليوم، نحو محطة الفضاء الدولية لتتوج الجهود الإماراتية المبذولة في بلوغ هدفها المنشود ضمن برنامجها للصناعة الفضائية، والذي اعتمد على رؤية قيادية ثاقبة تتمثل في عدم انتظار المستقبل.
وجاءت خطوة إرسال رائد الفضاء الإماراتي بعدما كانت الإمارات قد بدأت تنفيذ خطة استثمارية محكمة قبل عدة سنوات في تقنيات الجيل الرابع من الثورة الصناعية، وفي مقدمتها قطاع الفضاء والذي أهلها لدخول هذه الصناعة بقوة.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطان بن سلمان يشاهد رحلة انطلاق المنصوري لمحطة الفضاء الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.