فيديو وصور .. أوبريت فخر الوطن وقصائد شعرية باحتفالات أهالي البرك

2019-09-26

متابعات الخليج 365 - محمد الغبيشي

أقامت محافظة البرك بمنطقة عسير، احتفالًا باليوم الوطني 89 على المسرح المعد والمخصص لذلك الاحتفال الكبير، بحضور رئيس مركز المرصد محمد الحسين آل عبده الهلالي نيابة عن محافظ البرك، وبحضور رئيس بلدية محافظة البرك المهندس عبدالله بن محمد الرياعي، ومدير مكتب التعليم بمحافظة البرك عبدالرحمن بن محمد أبو زلفة وعدد من المسؤولين مدنيين وعسكريين.

بدأ الاحتفال بمسيرة انطلقت من مقر بلدية محافظة البرك وحتى المكان المخصص للاحتفال.

وفي كلمته بتلك المناسبة، هنأ رئيس مركز المرصد محمد الحسين آل عبده الهلالي، حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين والأسرة المالكة والشعب السعودي الكريم.

وتطرق آل عبده إلى تاريخ توحيد البلاد الغالية، بلاد التوحيد، على يد المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن- رحمه الله- الذي أعلى كلمة الحق.

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بعد ذلك، توالت فقرات الحفل بعدد من القصائد الشعرية لعدد من الشعراء، وتلاها أوبريت وطني بعنوان “فخر الوطن” قدمه (ابتدائية البنات بمحافظة البرك)، ونشيد (هيبة ملك قدمة عدد من طلاب متوسطة الثغر بمحافظة البرك)، وملحمة وطنية قدمها طلاب ابتدائية موسى بن نصير بالبرك، وإلقاء شعري بعنوان “البيت الكبير” قدمه طلاب مدرسة العقيق بمركز ذهبان.

كما قدمت بلدية البرك عرضًا مرئيًّا، ثم أوبريت “وطن الشموخ” قدمه كل من مدرستي أبو سعيد الخدري بمركز الصوالحة ومدرسة ذات الصواري بمركز عمق.

وتوالت فقرات الحفل بعدد من الألوان الشعبية التي تعبر عن الفرحة والولاء للوطن.

وعاشت محافظة البرك ليلة وطنية رسم فيها أهالي المحافظة رسائل الحب والانتماء والولاء لهذا الوطن وقادته.

وتنوعت الفعاليات من عصر أمس وحتى وقت متأخر من الليل، وتم توزيع عدد من الهدايا التذكارية والأوشحة الوطنية والأعلام السعودية في الطرق الرئيسة بالمحافظة، وأصبحت سماء المحافظة مضيئة بألوان شعار الوطن من خلال فريق إضاءة متخصص، فامتزج اللونان الأبيض والأخضر في السماء، مع أصوات الأناشيد والشيلات الوطنية، وهتافات الجمهور.