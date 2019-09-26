الاستعلام عن طلب إعفاء بنك التسليف 1441 وخطوات إرسال نموذج طلب الإعفاء…

نقدم لكم طرق الاستعلام عن طلب إعفاء بنك التسليف 1441 هـ لكافة المستفيدين من بنك التسليف السعودي سابقاً، حيث يُعرف الآن بـ بنك التنمية الاجتماعي الذي يستهدف الفئة الأكثر احتياجاً من خلال تقديم يد العون والمساعدات على شكل قروض مختلفة للتخفيف عنهم عبء الأحوال الاقتصادية في ظل غلاء الأسعار في العالم.

فلم يقتصر بنك التسليف على مساعدة محدودي الدخل فقط، بل يقدم مساعدات أخرى مثل قروض الزواج، قرض ترميم المنازل، قرض العائلة، قرض الخريجين عن طريق طلب يقدمه لموظفي البنك بعد تعبئة البيانات المطلوبة، ومن هنا سنوضح أكثر عن الاستعلام عن طلب إعفاء بنك التسليف 1441.

الاستعلام عن طلب إعفاء بنك التسليف 1441هـ

يمكنك التقديم على قروض بنك التسليف في حالة الرغبة في ذلك من خلال تعبئة البيانات في نموذج طلب الإعفاء مع إرفاق الأوراق المطلوبة، والتي تشمل الآتي:

1 صورة من الهوية الوطنية.

خطاب يوضح فيه الأحوال المادية للمتقدم.

معلومات خاصة عن العائلة.

صورة من تقرير طبي من المتقدم لطلب القرض.

التوقيع على طلب القرض بكتابة رقم الهوية، وإرساله إلى بنك التسليف والادخار السعودي.

طريقة تعبئة بيانات نموذج طلب إعفاء بنك التسليف

وإن كنت ترغب في عمل استعلام عن إعفاء بنك التسليف أو ترغب في التقدم للحصول على إعفاء من بنك التسليف برقم الهوية سيتم إرسال نموذج إلى وزارة المالية سيكون فيه البيانات التالية، ومن ثم يتم الانتظار حتى يتم الرد في حالة الموافقة أو الرفض، وسيتم الاستعلام عن ذلك عبر موقع وزارة المالية السعودية أيضًا وإليكم البيانات المطلوبة: