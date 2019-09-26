العثيمين يشيد باستكمال تسديد المملكة تعهدها لليمن بمبلغ 500 مليون دولار

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (نيويورك) ثمن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ما أعلنت عنه المملكة العربية ثمن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ما أعلنت عنه المملكة العربية السعودية ، باستكمال تسديد تعهدها الذي تم الإعلان عنه هذا العام في مؤتمر المانحين لليمن في الأمم المتحدة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي. وأكد العثيمين أن الأمانة العامة تتابع بقلق الوضع الإنساني في اليمن، مشيدا في هذا الصدد بالمساعدات الإنسانية المتنوعة التي قدمتها المملكة العربية السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.



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