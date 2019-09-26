محمد بن سلمان يتحدث لقناة CBS الأمريكية.. 29 سبتمبر

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) يطل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان مجددا على التلفزيون الأمريكي، وبالتحديد على قناة CBS من خلال البرنامج الشهير «60 دقيقة». وأجرت الحوار المطول المذيعة نورا دونيل، مراسلة برنامج «60 دقيقة»، في جدة (الثلاثاء) الماضي، وفقا لتقارير إعلامية، ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد لبرنامج «60 دقيقة» بتاريخ 29 سبتمبر بمقابلة ولي العهد. وكان حوار الأمير محمد بن سلمان مع برنامج «60 دقيقة» في 18 مارس 2018، أول حوار يدلي به مسؤول سعودي رفيع لشبكة إعلامية أمريكية منذ 2005. وتناول الحوار العلاقات

يطل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان مجددا على التلفزيون الأمريكي، وبالتحديد على قناة CBS من خلال البرنامج الشهير «60 دقيقة». وأجرت الحوار المطول المذيعة نورا دونيل، مراسلة برنامج «60 دقيقة»، في جدة (الثلاثاء) الماضي، وفقا لتقارير إعلامية، ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد لبرنامج «60 دقيقة» بتاريخ 29 سبتمبر بمقابلة ولي العهد. وكان حوار الأمير محمد بن سلمان مع برنامج «60 دقيقة» في 18 مارس 2018، أول حوار يدلي به مسؤول سعودي رفيع لشبكة إعلامية أمريكية منذ 2005. وتناول الحوار العلاقات السعودية - الأمريكية وحرب اليمن، والتوترات مع إيران. ويأتي الحوار في وقت تشهد المنطقة توترات غير مسبوقة على خلفية الهجوم الإيراني على منشآت نفطية سعودية، وسط إجماع دولي على ضرورة كبح التصرفات الإيرانية والرد المناسب عليها. فيما تشهد المملكة العديد من التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي تحدث عنها ولي العهد في مقابلته الأولى مع CBS، ليعود للظهور على الشاشة وقد تم تنفيذ عدد من الإصلاحات، خاصة ما يتعلق بتمكين المرأة من السفر والعمل، فضلاً عن انفتاح المملكة على العالم وإتاحة التأشيرات السياحية لأول مرة في المملكة.

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