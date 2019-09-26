، سفير خادم الحرمين لدى ساحل العاج يقيم احتفالاً باليوم الوطني الـ89 ،

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أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ساحل العاج عبدالله بن حمد السبيعي، احتفالاً باليوم الوطني السعودي (89) في فندق السوفتيل في أبيدجان.
وفي التفاصيل، حضر الاحتفال وزير الدولة، وزير الدفاع الإيفواري حمد بكايوكو ممثلاً عن فخامة رئيس جمهورية ساحل العاج، ووزير التعليم العالي الإيفواري عبدالله مابري تواكيس، والأمين العام لوزارة الخارجية داودا جاباتي، ووزير الشركات الصغيرة والكبيرة فليكس أنو بلي، ووزيرة النظافة والتقنية آن ديزيري أولوتو.
وكان من ضمن الحضور أيضًا السفير الجديد لجمهورية ساحل العاج في المملكة دريسا كوليبالي، والمستشار الخاص لرئيس الجمهورية للشؤون الأمنية تراوري فاسريكي، والشيخ بواكاري فوفانا، ورئيس الغرفة التجارية الصناعية / توري فاما.
وبلغ حضور الحفل (500) شخص من ضمنهم مدير مكتب رئيس مجلس الشيوخ الإيفواري، وأعضاء مجلس الشيوخ التابعين للجنة الصداقة البرلمانية مع المملكة، وعددًا من المثقفين والكتّاب والإعلاميين ورؤساء الجمعيات الدينية والمدنية والدعاة وأصدقاء المملكة.
سفير خادم الحرمين لدى ساحل العاج يقيم احتفالاً باليوم الوطني الـ89صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-26
أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ساحل العاج عبدالله بن حمد السبيعي، احتفالاً باليوم الوطني السعودي (89) في فندق السوفتيل في أبيدجان.
وفي التفاصيل، حضر الاحتفال وزير الدولة، وزير الدفاع الإيفواري حمد بكايوكو ممثلاً عن فخامة رئيس جمهورية ساحل العاج، ووزير التعليم العالي الإيفواري عبدالله مابري تواكيس، والأمين العام لوزارة الخارجية داودا جاباتي، ووزير الشركات الصغيرة والكبيرة فليكس أنو بلي، ووزيرة النظافة والتقنية آن ديزيري أولوتو.
وكان من ضمن الحضور أيضًا السفير الجديد لجمهورية ساحل العاج في المملكة دريسا كوليبالي، والمستشار الخاص لرئيس الجمهورية للشؤون الأمنية تراوري فاسريكي، والشيخ بواكاري فوفانا، ورئيس الغرفة التجارية الصناعية / توري فاما.
وبلغ حضور الحفل (500) شخص من ضمنهم مدير مكتب رئيس مجلس الشيوخ الإيفواري، وأعضاء مجلس الشيوخ التابعين للجنة الصداقة البرلمانية مع المملكة، وعددًا من المثقفين والكتّاب والإعلاميين ورؤساء الجمعيات الدينية والمدنية والدعاة وأصدقاء المملكة.
26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441
01:09 AM
بحضور وزير الدفاع الإيفواري و500 شخص من الوزراء والمسؤولين والمثقفين
أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ساحل العاج عبدالله بن حمد السبيعي، احتفالاً باليوم الوطني السعودي (89) في فندق السوفتيل في أبيدجان.
وفي التفاصيل، حضر الاحتفال وزير الدولة، وزير الدفاع الإيفواري حمد بكايوكو ممثلاً عن فخامة رئيس جمهورية ساحل العاج، ووزير التعليم العالي الإيفواري عبدالله مابري تواكيس، والأمين العام لوزارة الخارجية داودا جاباتي، ووزير الشركات الصغيرة والكبيرة فليكس أنو بلي، ووزيرة النظافة والتقنية آن ديزيري أولوتو.
وكان من ضمن الحضور أيضًا السفير الجديد لجمهورية ساحل العاج في المملكة دريسا كوليبالي، والمستشار الخاص لرئيس الجمهورية للشؤون الأمنية تراوري فاسريكي، والشيخ بواكاري فوفانا، ورئيس الغرفة التجارية الصناعية / توري فاما.
وبلغ حضور الحفل (500) شخص من ضمنهم مدير مكتب رئيس مجلس الشيوخ الإيفواري، وأعضاء مجلس الشيوخ التابعين للجنة الصداقة البرلمانية مع المملكة، وعددًا من المثقفين والكتّاب والإعلاميين ورؤساء الجمعيات الدينية والمدنية والدعاة وأصدقاء المملكة.
، سفير خادم الحرمين لدى ساحل العاج يقيم احتفالاً باليوم الوطني الـ89 ،
المصدر : الخليج 365
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