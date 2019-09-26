، "صحة جدة" ترد على مقطع "آه يا حبيبي" المتداوَل.. وهذا تعليقها ،

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أكدت "صحة جدة" أن مقطع "آه يا حبيبي" المتداوَل ليس بمستشفى حكومي كما يُتداوَل على مواقع التواصل الاجتماعي، بل داخل مقر شركة مسؤولة عن علاج مرضى الفشل الكلوي، ويقع في الفناء الخارجي لمستشفى شرق جدة، ولا يتبع للمستشفى إطلاقًا.
وتفصيلاً، قالت "صحة جدة" في تصريح إلى "الخليج 365": إيمانًا من "الصحة" بأهمية التواصل، وتوضيحًا لعموم القراء الأفاضل حول ما نُشر، نفيدكم بأنه جرى بحث ما تضمنه المقطع، واتضح أنه احتفال بمناسبة اليوم الوطني الـ89، وذلك بمقر شركة مسؤولة عن علاج مرضى الفشل الكلوي، ويقع في الفناء الخارجي لمستشفى شرق جدة، ولا يتبع للمستشفى.
وأشارت إلى أن الشركة المشار لها قد خرج عن الضوابط المرعية في مثل هذه المناسبات، وجارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه ما بدر منها لضمان عدم تكرار ذلك مستقبلاً في ظل الأحكام النظامية، والعقد المبرم لها مع وزارة الصحة.
وكان مقطع قد تم تداوله لشخص يغني أغنية "آه يا حبيبي" داخل مستشفى في جدة، وممرضات يصفقن له، وسط ذهول المراجعين، قد أثار موجة من الاستياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات وزير الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة، وفتح تحقيق في الأمر.
"صحة جدة" ترد على مقطع "آه يا حبيبي" المتداوَل.. وهذا تعليقهاعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-09-26
أكدت "صحة جدة" أن مقطع "آه يا حبيبي" المتداوَل ليس بمستشفى حكومي كما يُتداوَل على مواقع التواصل الاجتماعي، بل داخل مقر شركة مسؤولة عن علاج مرضى الفشل الكلوي، ويقع في الفناء الخارجي لمستشفى شرق جدة، ولا يتبع للمستشفى إطلاقًا.
وتفصيلاً، قالت "صحة جدة" في تصريح إلى "الخليج 365": إيمانًا من "الصحة" بأهمية التواصل، وتوضيحًا لعموم القراء الأفاضل حول ما نُشر، نفيدكم بأنه جرى بحث ما تضمنه المقطع، واتضح أنه احتفال بمناسبة اليوم الوطني الـ89، وذلك بمقر شركة مسؤولة عن علاج مرضى الفشل الكلوي، ويقع في الفناء الخارجي لمستشفى شرق جدة، ولا يتبع للمستشفى.
وأشارت إلى أن الشركة المشار لها قد خرج عن الضوابط المرعية في مثل هذه المناسبات، وجارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه ما بدر منها لضمان عدم تكرار ذلك مستقبلاً في ظل الأحكام النظامية، والعقد المبرم لها مع وزارة الصحة.
وكان مقطع قد تم تداوله لشخص يغني أغنية "آه يا حبيبي" داخل مستشفى في جدة، وممرضات يصفقن له، وسط ذهول المراجعين، قد أثار موجة من الاستياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات وزير الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة، وفتح تحقيق في الأمر.
26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441
12:55 AM
ببحث ما تضمنه المقطع اتضح أنه احتفال بمناسبة اليوم الوطني
أكدت "صحة جدة" أن مقطع "آه يا حبيبي" المتداوَل ليس بمستشفى حكومي كما يُتداوَل على مواقع التواصل الاجتماعي، بل داخل مقر شركة مسؤولة عن علاج مرضى الفشل الكلوي، ويقع في الفناء الخارجي لمستشفى شرق جدة، ولا يتبع للمستشفى إطلاقًا.
وتفصيلاً، قالت "صحة جدة" في تصريح إلى "الخليج 365": إيمانًا من "الصحة" بأهمية التواصل، وتوضيحًا لعموم القراء الأفاضل حول ما نُشر، نفيدكم بأنه جرى بحث ما تضمنه المقطع، واتضح أنه احتفال بمناسبة اليوم الوطني الـ89، وذلك بمقر شركة مسؤولة عن علاج مرضى الفشل الكلوي، ويقع في الفناء الخارجي لمستشفى شرق جدة، ولا يتبع للمستشفى.
وأشارت إلى أن الشركة المشار لها قد خرج عن الضوابط المرعية في مثل هذه المناسبات، وجارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه ما بدر منها لضمان عدم تكرار ذلك مستقبلاً في ظل الأحكام النظامية، والعقد المبرم لها مع وزارة الصحة.
وكان مقطع قد تم تداوله لشخص يغني أغنية "آه يا حبيبي" داخل مستشفى في جدة، وممرضات يصفقن له، وسط ذهول المراجعين، قد أثار موجة من الاستياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات وزير الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة، وفتح تحقيق في الأمر.
، "صحة جدة" ترد على مقطع "آه يا حبيبي" المتداوَل.. وهذا تعليقها ،
المصدر : الخليج 365
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