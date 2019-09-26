، التعاون يتربص بالهلال من جديد .. ولقاء التعويض يجمع أبها والاتفاق ،

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تستأنف مساء اليوم الخميس منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بمواجهتين، لعل لقاء (الثأر) الذي يجمع الهلال والتعاون هو الأبرز.
أبها - الاتفاق
يحل الاتفاق ضيفًا على نظيره أبها، عند الساعة الـ(6:45 مساء) وذلك على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة في عسير.
يسعى أبها لخطف النقاط الثلاث مدعومًا بعاملي الأرض والجمهور، ومغادرة المركز الـ 11 (4 نقاط)، وبالتالي فإن المواجهة تشكل منعطفًا مهمًا لأبناء الجنوب.
في المقابل يأمل الاتفاق العودة لسكة الانتصارات من أجل اقتحام مربع الكبار بعد تخطي عقبة أبها ورفع رصيده النقطي إلى 9.
الهلال - التعاون
لقاء الحذر والخوف، هذا هو العنوان الأبرز لمواجهة الهلال وضيفه التعاون، حينما يلتقيان على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، عند الساعة الـ ( 8:15 مساءً).
الهلال يخشى أن يفقد صدارة ترتيب الدوري (10 نقاط) خصوصًا أن مواقف الضيف معه كانت مؤلمة في نهاية الموسم الماضي ( الدوري - الكأس).
يساند الهلال الحضور الجماهيري الكبير المتوقع في هذه المواجهة من أجل الحفاظ على القمة وتوسيع الفارق النقطي بينه وأقرب منافسيه، على الرغم من خسارته للثنائي في هذا اللقاء( سلمان الفرج وكاريلو).
في المقابل يأمل التعاون تكرار النتائج الإيجابية أمام المستضيف، وتخطي المركز العاشر (4 نقاط) حتى وإن كان ذلك على حساب المتصدر.
التعاون يتربص بالهلال من جديد .. ولقاء التعويض يجمع أبها والاتفاقأحمد سرور الخليج 365 2019-09-26
تستأنف مساء اليوم الخميس منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بمواجهتين، لعل لقاء (الثأر) الذي يجمع الهلال والتعاون هو الأبرز.
أبها - الاتفاق
يحل الاتفاق ضيفًا على نظيره أبها، عند الساعة الـ(6:45 مساء) وذلك على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة في عسير.
يسعى أبها لخطف النقاط الثلاث مدعومًا بعاملي الأرض والجمهور، ومغادرة المركز الـ 11 (4 نقاط)، وبالتالي فإن المواجهة تشكل منعطفًا مهمًا لأبناء الجنوب.
في المقابل يأمل الاتفاق العودة لسكة الانتصارات من أجل اقتحام مربع الكبار بعد تخطي عقبة أبها ورفع رصيده النقطي إلى 9.
الهلال - التعاون
لقاء الحذر والخوف، هذا هو العنوان الأبرز لمواجهة الهلال وضيفه التعاون، حينما يلتقيان على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، عند الساعة الـ ( 8:15 مساءً).
الهلال يخشى أن يفقد صدارة ترتيب الدوري (10 نقاط) خصوصًا أن مواقف الضيف معه كانت مؤلمة في نهاية الموسم الماضي ( الدوري - الكأس).
يساند الهلال الحضور الجماهيري الكبير المتوقع في هذه المواجهة من أجل الحفاظ على القمة وتوسيع الفارق النقطي بينه وأقرب منافسيه، على الرغم من خسارته للثنائي في هذا اللقاء( سلمان الفرج وكاريلو).
في المقابل يأمل التعاون تكرار النتائج الإيجابية أمام المستضيف، وتخطي المركز العاشر (4 نقاط) حتى وإن كان ذلك على حساب المتصدر.
26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441
01:11 AM
في افتتاح الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
تستأنف مساء اليوم الخميس منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بمواجهتين، لعل لقاء (الثأر) الذي يجمع الهلال والتعاون هو الأبرز.
أبها - الاتفاق
يحل الاتفاق ضيفًا على نظيره أبها، عند الساعة الـ(6:45 مساء) وذلك على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة في عسير.
يسعى أبها لخطف النقاط الثلاث مدعومًا بعاملي الأرض والجمهور، ومغادرة المركز الـ 11 (4 نقاط)، وبالتالي فإن المواجهة تشكل منعطفًا مهمًا لأبناء الجنوب.
في المقابل يأمل الاتفاق العودة لسكة الانتصارات من أجل اقتحام مربع الكبار بعد تخطي عقبة أبها ورفع رصيده النقطي إلى 9.
الهلال - التعاون
لقاء الحذر والخوف، هذا هو العنوان الأبرز لمواجهة الهلال وضيفه التعاون، حينما يلتقيان على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، عند الساعة الـ ( 8:15 مساءً).
الهلال يخشى أن يفقد صدارة ترتيب الدوري (10 نقاط) خصوصًا أن مواقف الضيف معه كانت مؤلمة في نهاية الموسم الماضي ( الدوري - الكأس).
يساند الهلال الحضور الجماهيري الكبير المتوقع في هذه المواجهة من أجل الحفاظ على القمة وتوسيع الفارق النقطي بينه وأقرب منافسيه، على الرغم من خسارته للثنائي في هذا اللقاء( سلمان الفرج وكاريلو).
في المقابل يأمل التعاون تكرار النتائج الإيجابية أمام المستضيف، وتخطي المركز العاشر (4 نقاط) حتى وإن كان ذلك على حساب المتصدر.
، التعاون يتربص بالهلال من جديد .. ولقاء التعويض يجمع أبها والاتفاق ،
المصدر : الخليج 365
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