، داكوستا و بريجوفيتش يربكان حسابات الاتحاد قبل لقاء الشباب ،

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محمد بن مسعود - الدمام - واصل الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد استعداداته لملاقاة نظيره فريق الشباب ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الجمعة القادم، بحضور رئيس النادي أنمار الحائلي وعضو مجلس الإدارة ممدوح الحربي.
وشهدت التدريبات عدم إكمال الثنائي مروان داكوستا وألكسندر بريجوفيتش الحصة التدريبية بعد أن شعر داكوستا بآلام في الظهر، وتعرض بريجوفيتش لإصابة في القدم، طلب منهما الجهاز الطبي التوجه للعيادة الطبية بالنادي لإجراء مزيد من الفحوصات لتشخيص إصابتهما، حيث بات في حكم المؤكد غياب الثنائي عن لقاء الشباب.
وخصص المدرب التشيلي لويس سييرا التدريبات للجوانب الفنية.
وسيغادر الفريق مساء الخميس إلى الرياض، حيث سيجري مرانه الأخير قبل اللقاء فيها.
داكوستا و بريجوفيتش يربكان حسابات الاتحاد قبل لقاء الشبابصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-26
واصل الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد استعداداته لملاقاة نظيره فريق الشباب ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الجمعة القادم، بحضور رئيس النادي أنمار الحائلي وعضو مجلس الإدارة ممدوح الحربي.
وشهدت التدريبات عدم إكمال الثنائي مروان داكوستا وألكسندر بريجوفيتش الحصة التدريبية بعد أن شعر داكوستا بآلام في الظهر، وتعرض بريجوفيتش لإصابة في القدم، طلب منهما الجهاز الطبي التوجه للعيادة الطبية بالنادي لإجراء مزيد من الفحوصات لتشخيص إصابتهما، حيث بات في حكم المؤكد غياب الثنائي عن لقاء الشباب.
وخصص المدرب التشيلي لويس سييرا التدريبات للجوانب الفنية.
وسيغادر الفريق مساء الخميس إلى الرياض، حيث سيجري مرانه الأخير قبل اللقاء فيها.
26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441
12:19 AM
واصل الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد استعداداته لملاقاة نظيره فريق الشباب ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الجمعة القادم، بحضور رئيس النادي أنمار الحائلي وعضو مجلس الإدارة ممدوح الحربي.
وشهدت التدريبات عدم إكمال الثنائي مروان داكوستا وألكسندر بريجوفيتش الحصة التدريبية بعد أن شعر داكوستا بآلام في الظهر، وتعرض بريجوفيتش لإصابة في القدم، طلب منهما الجهاز الطبي التوجه للعيادة الطبية بالنادي لإجراء مزيد من الفحوصات لتشخيص إصابتهما، حيث بات في حكم المؤكد غياب الثنائي عن لقاء الشباب.
وخصص المدرب التشيلي لويس سييرا التدريبات للجوانب الفنية.
وسيغادر الفريق مساء الخميس إلى الرياض، حيث سيجري مرانه الأخير قبل اللقاء فيها.
، داكوستا و بريجوفيتش يربكان حسابات الاتحاد قبل لقاء الشباب ،
المصدر : الخليج 365
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