، المدرب جوزيه مورينيو في ضيافة معهد إعداد القادة ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن معهد إعداد القادة استضافة المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو في لقاء مع المدربين الوطنيين في مدينة جدة يوم الثلاثاء القادم الأول من أكتوبر.
وغرد الحساب الرسمي للمعهد على موقع "تويتر" قائلاً :"أحد أهم مدربي التاريخ ، بـ 25 لقبًا عالميًا جوزيه مورينيو في ضيافة معهد إعداد القادة بمدينة جدة، لأول مرة يلتقي فيها المدربين الوطنيين ليشاركهم خبراته وتجاربه المميزة والمثيرة".
ويعد مورينيو من أفضل المدربين على مستوى العالم، حيث توج ببطولة دوري أبطال أوروبا مرتين الأولى مع بورتو البرتغالي والثانية مع إنتر ميلان وحقق معه الثلاثية الشهيرة "الدوري والكأس، وكأس أوروبا" كما حقق العديد من الألقاب مع ريال مدريد وتشيلسي ومانشستر يونايتد.
يُشار إلى أن معهد إعداد القادة الخليج 365 أن استضاف المدرب الإيطالي فابيو كابيلو في يوليو الماضي بمقره بالرياض.
المدرب جوزيه مورينيو في ضيافة معهد إعداد القادةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-25
أعلن معهد إعداد القادة استضافة المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو في لقاء مع المدربين الوطنيين في مدينة جدة يوم الثلاثاء القادم الأول من أكتوبر.
وغرد الحساب الرسمي للمعهد على موقع "تويتر" قائلاً :"أحد أهم مدربي التاريخ ، بـ 25 لقبًا عالميًا جوزيه مورينيو في ضيافة معهد إعداد القادة بمدينة جدة، لأول مرة يلتقي فيها المدربين الوطنيين ليشاركهم خبراته وتجاربه المميزة والمثيرة".
ويعد مورينيو من أفضل المدربين على مستوى العالم، حيث توج ببطولة دوري أبطال أوروبا مرتين الأولى مع بورتو البرتغالي والثانية مع إنتر ميلان وحقق معه الثلاثية الشهيرة "الدوري والكأس، وكأس أوروبا" كما حقق العديد من الألقاب مع ريال مدريد وتشيلسي ومانشستر يونايتد.
يُشار إلى أن معهد إعداد القادة الخليج 365 أن استضاف المدرب الإيطالي فابيو كابيلو في يوليو الماضي بمقره بالرياض.
25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441
11:50 PM
أعلن معهد إعداد القادة استضافة المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو في لقاء مع المدربين الوطنيين في مدينة جدة يوم الثلاثاء القادم الأول من أكتوبر.
وغرد الحساب الرسمي للمعهد على موقع "تويتر" قائلاً :"أحد أهم مدربي التاريخ ، بـ 25 لقبًا عالميًا جوزيه مورينيو في ضيافة معهد إعداد القادة بمدينة جدة، لأول مرة يلتقي فيها المدربين الوطنيين ليشاركهم خبراته وتجاربه المميزة والمثيرة".
ويعد مورينيو من أفضل المدربين على مستوى العالم، حيث توج ببطولة دوري أبطال أوروبا مرتين الأولى مع بورتو البرتغالي والثانية مع إنتر ميلان وحقق معه الثلاثية الشهيرة "الدوري والكأس، وكأس أوروبا" كما حقق العديد من الألقاب مع ريال مدريد وتشيلسي ومانشستر يونايتد.
يُشار إلى أن معهد إعداد القادة الخليج 365 أن استضاف المدرب الإيطالي فابيو كابيلو في يوليو الماضي بمقره بالرياض.
، المدرب جوزيه مورينيو في ضيافة معهد إعداد القادة ،
المصدر : الخليج 365
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