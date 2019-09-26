الجبير: لا يمكن التفاوض مع جهة تحاول دومًا استهدافك مثل إيران

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أن إيران تنشط في إفريقيا عبر غسل الأموال وتهريب المخدرات ودعم حزب الله في لبنان. وقال الجبير، في ندوة مساء اليوم الأربعاء من نيويورك: إن إيران دفعت حزب الله إلى إنشاء خلية العبدلي في الكويت بغرض التفجير وهز الاستقرار.
وشدد الجبير على أنه لا يمكن التفاوض مع جهة تحاول دومًا استهدافك مثل إيران. وأكد عادل الجبير أن إيران لم تكن صادقة في ضماناتها بعدم رسو الناقلة أدريان داريا في سوريا. وأوضح الجبير أن إيران تريد من دول المنطقة خفض ترسانتها الدفاعية لاستهدافها لاحقًا.
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