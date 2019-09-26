وفاة رجل الأعمال محمد بن عبدالعزيز الجميح

توفي، مساء اليوم الأربعاء، رجل الأعمال الشيخ محمد بن عبدالعزيز الجميح، رئيس شركة الجميح القابضة، وستقام الصلاة عليه بعد عصر غدٍ الخميس في جامع الإمام تركي، وسيُدفن في مقبرة العود.

وكان الراحل، رحمه الله، قد تعرض لوعكة صحية قبل عام تقريباً، ثم استقرت حالته، ولازم الفراش منذ ذلك الحين في منزله، غير أنه تعرض لأزمة صحية طارئة مساء اليوم، حيث نُقل للمستشفى، وتوفي هناك.