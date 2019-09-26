عاجل اليمن : بعيدا عن الشرعية والامارات .. السعودية تعلن نجاح ”صفقة سرية ” مع الحوثيين .. (تفاصيل تكشف لأول مرة)

شكرا لقرائتكم خبر عن بعيدا عن الشرعية والامارات .. السعودية تعلن نجاح ”صفقة سرية ” مع الحوثيين .. (تفاصيل تكشف لأول مرة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت وسائل اعلام سعودية ان الأمن السعودي تمكن من تحرير مواطن السعودي من سجون الحوثي .

واضافت في خبر عاجل ان المواطن السعودي ناصر الذروي سيرى أهله اليوم في مدينة جدة بعد ان حجزته ميليشيا الحوثي 4 أعوام في سجونها.

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وقالت ان أسرة الذروي استقبلت ابنها المحتجز لدى ميليشيا الحوثي لحظة وصوله إلى مطار جدة الدولي.

ولم تذكر المصادر شيئا عن تفاصيل الافراج وهل تم عبر صفقة تبادل الاسرى ان بعملية امنية .