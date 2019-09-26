عاجل اليمن : حاكم عربي يستبق الإطاحة به ويطير إلى ‘‘تل أبيب’’ لبدء إجراءات المغادرة

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم عربي يستبق الإطاحة به ويطير إلى ‘‘تل أبيب’’ لبدء إجراءات المغادرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال إعلامي "إسرائيلي" مثير للجدل أن حاكم دولة عربية طلب شراء عقار أو منزل في تل أبيب ، في الفترة القريبة الماضية ، مفسرا ذلك بأنه تحسبا لاحتمالات عزله من منصبه ، دون أن يشير إلى اسم هذا الحاكم أو البلد الذي ينتمي إليه .

وقال "ايدي كوهين" وهو إعلامي "إسرائيلي" ناشط على شبكات التواصل الاجتماعي ، وله حساب باللغة العربية يتابعه آلاف ، قال في تغريدة له على موقع "تويتر" : (عاجل: حاكم عربي ارسل في الأيام الاخيرة مبعوث إلى تل أبيب لشراء عقار أو منزل في حال تمت الإطاحة به وبنظامه) .

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وكوهين يقدم نفسه بوصفه "اعلامي إسرائيلي ودكتور أكاديمي وباحث ومؤسس منظمة لحقوق الإنسان" ، وتحظى تغريداته بمتابعات واسعة في العالم العربي وتسبب جدلا في العادة .

وكانت تقارير قد انتشرت مؤخرا عن احتمالات الاطاحة بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد اضطرابات مفاجئة في مصر ، واتهامات متزايدة بالفساد موجهة له ولأسرته .