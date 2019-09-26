عاجل اليمن : أول اعتراف رسمي.. هيئة مطارات دبي توضح ما حدث بعد ظهور طائرة مسيرة للحوثيين في سماء المدينة

شكرا لقرائتكم خبر عن أول اعتراف رسمي.. هيئة مطارات دبي توضح ما حدث بعد ظهور طائرة مسيرة للحوثيين في سماء المدينة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مطارات دبي أن حركة وصول الرحلات الى مطار دبي الدولي قد تأثرت قليلا ما بين الساعة 12.36 و 12.51 دقيقة بالتوقيت المحلي لدولة الامارات، بسبب اشتباه بنشاط طائرة درون بدون طيار.

وذكرت في بيان مقتضب انه قد تم تحويل رحلتين خلال هذه الفترة.

​​​​​​

قد يهمك ايضاً:

عاجل: الموت يفجع الأسرة الحاكمة في السعودية .. وإعلان عاجل للديوان الملكي قبل قليل (الاسم)

انقلاب جديد على الرئيس هادي في هذه المحافظة .. والمسؤول الكبير يطير إلى الإمارات بشكل سري .. وهذا ما يحدث

العميد طارق عفاش يفاجئ الرئيس هادي ويصدر بيانا ناريا قبل قليل .. شاهد ما ورد فيه؟

شركة ”ارامكو” العملاقة تفجر مفاجأة ثقيلة عبر عدد من البنوك الأجنبية.. بمليار دولار... عاجل

الرئيس هادي يظهر قبل قليل ويصارح الشعب بما يجري خلف الكواليس بشأن اليمن .. ويلقي الكلمة الأخيرة للشعب .. شاهد ماذا قال؟

الشرعية تنتقم شر انتقام من السفير اليمني الذي يسرق منح الطلاب الأوائل.. شاهد ما حدث له قبل قليل

الشرعية تنتقم شر انتقام من السفير اليمني الذي يسرق منح الطلاب الأوائل.. شاهد ما حدث له قبل قليل

عاجل: الإطاحة بـ ترامب من منصبه .. والبيت الأبيض يكشف نص المكالمة السرية الأخيرة

السيسي يبحث عن ملجأ .. والإمارات تغدر به وترفض طلبًا عاجلًا قدمه إلى أبوظبي .. ومفاجأة بشأن أسرته

عاجل نقل أقدم إمام للمسجد النبوي إلى المستشفى بعد إصابته بجلطة(الاسم+الصورة)

محمد علي يفجر مفاجأة جديدة ويشعل الشارع المصري بتسريبات حساسة عن السيسي وبن زايد و بن سلمان .. صور وفيديو

نص البرقية التي بعثها الملك سلمان قبل قليل إلى الرئيس هادي

وصول رئيس دولة إسلامية إلى الولايات المتحدة مقيدًا .. والسلطات الأمريكية تمنحه فسحة بسيطة ومشروطة .. شاهد من يكون؟

ضربة موجعة لمشتركي يمن نت بعد رفع الحوثيين تعرفة الباقات إلى هذا الحد

يحدث الآن في صنعاء .. انتفاضة عارمة ضد الحوثيين وطرد قيادات بارزة

وأخيرًا الجبير يكشف عن قتلة خاشقجي ويطلق عليهم هذه الأوصاف ويتحدث عن ‘‘خيارت الرد’’

وصول ”السيد” إلى مسقط لبحث مصير جثة صالح والإفراج عن عائلته المختطفين .. والسلطان قابوس يتدخل ويثلج صدور المؤتمريين

Advertisements

الأمير القطري يخرج عن صمته ويكشف عن الحل الوحيد للازمة اليمنية وانهاء الحرب..شاهد

على الطريقة الداعشية إعدام 6 يمنيين وصلبهم في الشارع ثلاثة أيام بحكم من المحكمة (أسماء وتفاصيل)

الملك سلمان يزف بشرى سارة للمغتربين والمقيمين في السعودية : إعفاء شامل من الرسوم لهذه الفئات من العمالة الوافدة

بكل جرأة .. بلقيس فتحي تثير شباب وبنات السعودية بعدما وضعت صورة الملك سلمان وولي عهده في هذا المكان في اليوم الوطني89 (فيديو)

‘‘إسرائيل’’ تفجر مفاجأة بشأن السعودية في اليوم الوطني للمملكة.. وتتوعد بحدث تاريخي قريب

في تطورات عاجلة ومفاجئة : طهران تعلن انتهاء الحرب في اليمن وتكشف عن تحالف يضمن إيران والسعودية والبحرين والإمارات وعمان والكويت

شاهد : الفنانه شيرين تتحدث عن السيسي في حفلها بالسعودية، وتبكي على المسرح

بمناسبة اليوم الوطني السعودي : الملك سلمان يفاجئ الجميع ويصدر أوامر بشأن القوات السعودية المشاركة في اليمن

عاجل :جماعة الحوثي تطلق صاروخين دفعه واحده علئ هذا الهدف الحساس في المملكلة والسعودية تعترف بوصولهما(شاهد)

عاجل: أول رد رسمي للحكومة اليمنية على مبادرة الحوثيين بشأن وقف الحرب في اليمن

هل تذكرون الفنان السوري باسم ياخور الذي مثل دور ‘‘خالد ابن الوليد‘‘؟.. شاهدوا ما تعرض له اليوم وأثار جنون زوجته!

سياسي جنوبي : هناك تغييرات واسعة من ضمنها عودة الحكومة الشرعية إلى عدن (التفاصيل)

عــــــــــاجل: انفجار عنيف يهز قلب مدينة مارب قبل قليل وهذا ما حدث

​​​​​​

​​

وتابع البيان : كما تؤكد مطارات دبي ان السلامة تأتي على رأس أولوياتها ونحن نعمل عن قرب مع السلطات المعنية وشركاء الخدمة لضمان العمليات الاعتيادية للمطار وتقليل الازعاج لمسافرينا .