توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غد الخميس، تكون السحب الرعدية الممطرة، مع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح على بعض المناطق.
وعبر موقعها الرسمي، قالت الهيئة: «ما تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة؛ تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق (نجران، جازان، عسير والباحة)، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة».
وتوقعت الهيئة، تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق (حائل، الحدود الشمالية ونجران).
وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18/ 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج. وبالنسبة للخليج العربي، قالت هيئة الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية ستكون جنوبية شرقية إلى شرقية، بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر.
ووفق خرائط الأرصاد، فقد توقعت الهيئة، تسجيل أعلى درجة على مكة، لتصل العظمى إلى 43 درجة، والصغرى 29، وفيما يلي تقرير مفصل بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس، على جميع الأنحاء.
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على خمس مناطق بالسعودية.. غدًا الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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