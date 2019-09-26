وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع ولي العهد ترتيبات إرسال قوات دفاعية إلى السعودية

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًّا من وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر.
وتطرق وزير الدفاع الأمريكي، خلال الاتصال، إلى الترتيبات الجارية؛ لإرسال قوات أمريكية ذات طبيعة دفاعية إلى المملكة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستقوم بكل ما هو ضروري لمساعدة المملكة للدفاع عن نفسها.
وأكد وزير الدفاع الأمريكي أن سياسة إيران العدائيةً التي تزعزع الاستقرار في المنطقة لا بد من كبحها، مجددًا شكره للمملكة؛ لانضمامها للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية ودورها في المساهمة في حفظ أمن الملاحة والتجارة العالمية.
من جهته؛ أكد ولي العهد أن الهجوم التخريبي الذي تعرضت له المملكة يعد تصعيدًا خطيرًا تجاه العالم بأسره يتطلب وقفة حازمة حفظًا للسلم والأمن الدوليين.
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