أمير حائل يدشن أول عيادة لصحة المرأة والطفل بالمنطقة

دشن أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، عيادة صحة الأم والطفل التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة، والثانية على مستوى المملكة؛ وذلك بأحد المراكز التجارية.

وفور وصول الأمير عبدالعزيز إلى مقر العيادة، كان في استقباله وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار، ومدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور حمود بن فهد الشمري، وعدد من مساعديه ومديري الإدارات، وقص شريط الافتتاح وتجوَّل داخل العيادة مستمعًا إلى شرح موجز عن الخدمات التي تقدمها للمراجعين.

بعد ذلك، توجه أمير منطقة حائل والحضور إلى مقر الحفل الخطابي الذي بُدئ بكلمة لمدير الشؤون الصحية بمنطقة حائل، أكد فيها أن افتتاح تلك العيادات يُعد إضافة للمنطقة، مبينًا أن هذه العيادة تقدم خدمات كبيرة لصحة المرأة والطفل تتمثل في الوقاية من سرطان الثدي وهشاشة العظام، ومتابعة الحمل للنساء.

ونوَّه الدكتور الشمري بالدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة لمواصلة مسيرة التنمية الصحية، وتقديم أرقى خدمات الرعاية الصحية الأولية، مؤكدًا أن صحة حائل تسعى إلى تحقيق نموذج الرعاية الصحية الأوَّلية الذي يهتم بالمحافظة على صحة المواطن أكثر من علاجه. ومن هنا، تأتي أهمية تنمية الرعاية الصحية الأولية.

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بعدها ألقى وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار، كلمة أكد فيها مضي الوزارة في تحقيق رؤية المملكة 2030 بمبادرة نموذج الرعاية الصحية الأولية بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية والتعاون بين الصحة والمجتمع، وتقديم الخدمات الصحية وإتاحتها في الأماكن العامة بالإضافة إلى تقديم الاستشارات الطبية وأنشطة التوعية للمراجعين.

وأوضح الدكتور جوخدار أن مهام العيادة تتمثل في تقديم الفحوصات، والكشف المبكر عن الأمراض قبل حدوثها، ومنها الفحص المبكر عن سرطاني الثدي والقولون، وهشاشة العظام، وضغط الدم، وكذلك إجراء فحوصات إكلينيكية، وإحالة بعض الحالات التي تحتاج إلى متابعة إلى جهات مرجعية، والتشجيع على أهمية الغذاء الصحي والمتوازن، والحث على الرضاعة الطبيعية، وتوعية النساء وتقديم المشورة لهن، والتأكد من النمو الطبيعي للطفل، وإحالته إلى الجهات المعنية عند الحاجة، بالإضافة إلى التوعية بأهمية الغذاء الصحي المتوازن للأطفال، وبأهمية ممارسة النشاط البدني وتعزيز الصحة.

وفي ختام الحفل، أشاد أمير منطقة حائل بالمبادرة وبالقفزات التي تحققها الصحة في المنطقة في ظل دعم القيادة الرشيدة، ومتابعة وزارة الصحة، متطلعًا إلى أن تكون هذه العيادة إضافة متميزة، وأن يتم التوسُّع فيها بجميع المراكز التجارية بالمنطقة، مقدمًا شكره لإدارة المركز على تبرُّعهم بهذا المكان وللشركاء الداعمين.