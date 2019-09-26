مصادر: «العمل» تقرر إنشاء وحدات مراقبة لفروعها الإدارية بكافة المناطق

كشفت مصادر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قررت إنشاء ما سمته «وحدة المتابعة» بفروعها في مناطق المملكة كافةً، التي ستكون مرتبطة إداريًّا بمدير فرع الوزارة بكل منطقة، وفنيًّا بالمدير العام للمتابعة.

وأوضحت المصادر لـ«عاجل»، أن القرار الذي أصدره مساعد وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس محمد بن ناصر الجاسر؛ تضمَّن تحديد المهام المنوطة بوحدة المتابعة ، التي تشمل مراقبة سير العمل للتأكد من تطبيق التعليمات والأنظمة واللوائح، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتنظيم جولات ميدانية دوريًّا، وزيارات مفاجئة إلى جميع الوحدات الإدارية والفروع والمكاتب والدور التي يشرف عليها الفرع الوزارة بالمنطقة، وكذلك الوقوف على مواطن القصور، ومتابعة معالجتها مع الفرع، ورفع النتائج إلى الإدارة العامة للمتابعة لاتخاذ اللازم.

كما تشمل مهام وحدة المتابعة، العمل على تحقيق وإنفاذ ما ورد في مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، ومراقبة انتظام منسوبي الفرع والوحدات المرتبطة به في الحضور والانصراف، وإعداد الإفادات المتعلقة بملاحظات الجهات الرقابية ورفعها إلى الإدارة العامة للمتابعة.