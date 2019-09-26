أوبريتات وعروض شعبية تعطر سماء الجنوب احتفاء باليوم الوطني

تواصلت الاحتفالات بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الـ89 في الحد الجنوبي «عسير، جازان، نجران»، حيث عمت الأفراح هذه المناطق، إذ اشتملت على عروض فلكورية وشعبية وأوبريتات.

جامعة جازان تقدم أوبريت طموحنا حد السما

أشاد أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز، بتنظيم جامعة جازان لحفل أهالي المنطقة باليوم الوطني، واستثمارها للطاقات الشابة من طلابها وطالباتها وتميزهم في تنظيم احتفال المنطقة باليوم الوطني المجيد وبما يليق بتاريخ دوت الخليج. من جهته، شكر مدير جامعة جازان مرعي القحطاني لأمير منطقة جازان بالنيابة على رعايته لحفل أهالي المنطقة الذي نظمته الجامعة. وقدمت خلال الاحتفال أوبريت «طموحنا حد السما» الذي نفذته الجامعة ضمن برنامج الاحتفال، وأشاد أمير المنطقة بالنيابة بالأوبريت وباختيار الجامعة لطالبين من طلبتها لأداء الأوبريت.

خميس مشيط تتغنى بأوبريت ثبات طويق

رعى محافظ خميس مشيط خالد بن مشيط، حفل أهالي المحافظة لليوم الوطني 89 بحضور الشيخ عبدالعزيز بن مشيط والشيخ عبدالله أبوملحة، وشيخ شمل قبائل شهران سعيد بن مشيط ومديري الإدارات الحكومية ومشايخ القبائل وجمع من المواطنين، وذلك في مركز الأمير سلطان الحضاري، وقال محافظ خميس مشيط في كلمته «عاشت بلادي أبية شامخة في ظل حكومة سيد هذه البلاد وإمامها سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك الحازم العادل سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير الملهم المسدد مهندس الرؤية المباركة الأمير محمد بن سلمان، ونرسل التحايا والتبريكات بيومنا الوطني للوطن أرضا وإنسانا، من هنا من عسير التي جعل أميرها الأمير تركي بن طلال العسير فيها يسيرا، ولا ننسى بأن نرسل التحايا والتبريكات لأبطالنا في جبهات القتال». عقب ذلك تم عرض فلم «دوت الخليج» من كلمات تغريد العلكمي وتعليق علي مشيبة، ثم قصيدة شعرية للشاعر فهد الشهراني وبدء أوبريت «ثبات طويق» من كلمات وألحان الشاعر فهد الشهراني، وأداء الفنانين عبدالرحمن هادي وعلي الزهيان، وفي الختام شارك الجميع في أوبريت «ثبات طويق».

أوبريت موطن الأمجاد بسجن أبها

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احتفل نزلاء أجنحة إدارة الوقت في سجن المباحث العامة بأبها أول من أمس، باليوم الوطني على مسرح السجن في مركز شعار، بحضور عدد من مسؤولي ومديري القطاعات الحكومة بالمنطقة، وشارك في الاحتفال 89 نزيلا من نزلاء السجن. وألقى أحد المشاركين كلمة النزلاء، تحدث فيها عن دوت الخليج ومكانته، وأشار إلى أن النزلاء في أجنحة إدارة الوقت وجدوا فوائد البرنامج ودمجهم بالمجتمع. بعد ذلك ألقيت قصيدتان وطنيتان بالفصحى والنبطي، ثم أقيم أوبريت، تلاه العرضة النجدية، تلا ذلك فقرة موسيقية وأغاني وطنية متنوعة، وشهد الاحتفال إعلان إدارة سجن مباحث أبها الموافقة على زواج أحد النزلاء.

رقصة الزامل الشعبي بجامعة نجران

‏رعى مدير جامعة نجران، الدكتور فلاح السبيعي، أول من أمس، حفل جامعة نجران بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ «89» حيث أُقيم الحفل على المسرح الرئيس بمبنى الإدارة. واشتمل على عدد من العروض الوطنية، كما اشتمل على عروض فلكلورية، تبعها لون الزامل الشعبي، كما أُلقيت قصائد شعرية وطنية. وأكد مدير الجامعة خلال كلمته في الحفل، أن هذا اليوم يستلهم في الشعب مجدا فيه إنجازات عظيمة ووحدة أطراف المملكة المترامية ووحدة صف الشعب. اختتم الحفل باللون الشعبي الرازف النجراني الذي شهد تفاعلا من الحضور، حيث شارك مدير الجامعة وقياداتها وأساتذتها والطلاب لون «الرازف» مرددين «كلنا سلمان بن عبدالعزيز».

بارق تحتفل بالعرضة والخطوة

رعى محافظ بارق مفرح البناوي، احتفال المحافظة باليوم الوطني للمملكة الـ89 أول من أمس، بالمركز الحضاري وملعب البلدية، وذلك في ساحات المركز الحضاري ببارق. وأثنى محافظ بارق على الشاب موسى الربعي الذي نشر صورة له باليوم الوطني وهو يحمل العلم السعودي فوق سيارته المتهالكة، بعده قدم الفنان خالد حامد أوبريت «همّة وطن»، ثم أدت الفرقة الشعبية العرضة والخطوة.