العدل تنفذ 43 ألف عملية وتعقد 9 آلاف جلسة

نفذت المرافق العدلية أول من أمس، يوم العودة من إجازة اليوم الوطني الـ89 للمملكة، أكثر من 43 ألف عملية في وزارة العدل منها 41 % عملية قضائية، و30 % عملية تنفيذ، و29 % عملية توثيق. وأقيمت 9120 جلسة، وانعقد 471 محضرا.

الأحكام والقرارات الصادرة

بلغ عدد القضايا الواردة 4971 قضية واستقبلت المحاكم والدوائر التنفيذية 5656 طلبا وأصدرت محاكم ودوائر التنفيذ 6957 قرارا تنفيذيا. وبلغ إجمالي عمليات التوثيق على العقارات 5766 عملية، وبلغ عدد الأحكام والقرارات الصادرة للمحاكم كافة دون تنفيذ 3465 حكما وقرارا، وأصدرت كتابات العدل 6715 وكالة.

سرعة إنجاز العمليات

بينت أستاذة علم القانون بجامعة جدة الدكتورة وحي فاروق لقمان، أن العمليات القضائية تتمثل في إجراءات القضية ومرافعتها أمام المحاكم القضائية، بينما العملية التنفيذية هي إجراءات ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بعد انتهاء العملية القضائية، أما عملية التوثيق فهي التصديق من الجهات الرسمية على المستندات النهائية للقضية. وأكدت أن العمليات القضائية أصبحت تستغرق وقتا قصيرا، وذلك بعد الربط الإلكتروني، حيث يمكن للشخص حاليا متابعة كل إجراءات قضيته والجلسات ومواعيدها والأحكام الصادرة فيها أون لاين، مؤكدة أن هذا التطور الملموس يجير لصالح وزارة العدل السعودية.

43.121

ألف عملية

471

محضرا

استقبلت المحاكم والدوائر التنفيذية

5656

طلبا

9120

جلسة

القضايا الواردة

Advertisements

4971

قضية

أصدرت محاكم ودوائر التنفيذ

6957

قرارا

إجمالي عمليات التوثيق على العقارات

5766

عملية

الأحكام والقرارات الصادرة دون تنفيذ

3465

حكما وقرارا

أصدرت كتابات العدل

6715

وكالة