العدل تنفذ 43 ألف عملية وتعقد 9 آلاف جلسة

الأحكام والقرارات الصادرة
بلغ عدد القضايا الواردة 4971 قضية واستقبلت المحاكم والدوائر التنفيذية 5656 طلبا وأصدرت محاكم ودوائر التنفيذ 6957 قرارا تنفيذيا. وبلغ إجمالي عمليات التوثيق على العقارات 5766 عملية، وبلغ عدد الأحكام والقرارات الصادرة للمحاكم كافة دون تنفيذ 3465 حكما وقرارا، وأصدرت كتابات العدل 6715 وكالة.
سرعة إنجاز العمليات
بينت أستاذة علم القانون بجامعة جدة الدكتورة وحي فاروق لقمان، أن العمليات القضائية تتمثل في إجراءات القضية ومرافعتها أمام المحاكم القضائية، بينما العملية التنفيذية هي إجراءات ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بعد انتهاء العملية القضائية، أما عملية التوثيق فهي التصديق من الجهات الرسمية على المستندات النهائية للقضية. وأكدت أن العمليات القضائية أصبحت تستغرق وقتا قصيرا، وذلك بعد الربط الإلكتروني، حيث يمكن للشخص حاليا متابعة كل إجراءات قضيته والجلسات ومواعيدها والأحكام الصادرة فيها أون لاين، مؤكدة أن هذا التطور الملموس يجير لصالح وزارة العدل السعودية.
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وكالة
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