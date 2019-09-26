500 ألف جوائز لرفع تنافسية المدارس الأهلية

تستعد وزارة التعليم ممثلة بمكتب التعليم الأهلي في الرياض لإطلاق جائزة «أصيل للتميز» والتي تنطلق لتأسيس ثقافة الجودة والتميز ورفع روح المنافسة بين المدارس الأهلية لتجويد الأداء مع منح الفائزين جوائز مادية وعينية تصل إلى 500 ألف ريال. ووفقا لما اطلعت عليه «دوت الخليج» فإن الجائزة التي تم استقبال طلبات الترشح لها في نسختها الجديدة، ستعمل على إبراز جوانب الإبداع والابتكار والتميز لدى المنشآت التعليمية الخاصة في قطاع التعليم الأهلي، حيث يتطلب لتفعيل هذا الدور بناء معايير محددة تمكن المنشآت التعليمية من تحويلها إلى نتائج ذات كفاءة يمكن قياسها وذات هوية وإستراتيجية واضحة وطموحة تتفق مع رؤية المملكة 2030.

7 فوائد

كشف مكتب التعليم الأهلي عن 7 فوائد عائدة على المنشأة التعليمية الخاصة المشتركة بجائزة «أصيل للتميز»، حيث سيتم تأهيل قائد المنشأة التعليمية على الجودة والتميز وتطبيقاتها، وإتاحة الفرصة للمنشأة التعليمية لعمل مقارنة المرجعية مع جهات متميزة في مجال محدد.

وبينت أنه سيتم إعطاء أولويات الأبحاث العلمية على بيئة المنشأة التعليمية للبحث الأفضل دائما، وإعطاء قائد المنشأة التعليمية إمكانية استخدام شعار جائزة «أصيل للتميز» داخل المنشأة، وتزويد المنشأة التعليمية ببعض أدوات ضمان الجودة والتحسين المستمر، وإبراز اسم المنشأة التعليمية كمشاركة بجائزة «أصيل للتميز» على الموقع الإلكتروني للجائزة، وتزويد المنشأة التعليمية بالملحوظات من المستشارين على تقرير التقويم الذاتي الأولي للمنشأة التعليمية المرفوع على موقع الجائزة.

المشاركة

أكد مكتب التعليم الأهلي أنه يحق المشاركة في الجائزة للمنشآت التعليمية الخاصة (المدارس الأهلية والأجنبية) المرخص لها نظاما، ذات ترخيص ساري المفعول، ويحق للمنشأة التعليمية المنفردة والمرخص لها نظاما أن تشارك في هذه الجائزة بأي فرع تختاره شريطة ألا تتكرر المبادرة النوعية مع منشأة تعليمية أخرى.

رؤية الجائزة

التميز الأصيل للاستثمار في جيل المستقبل ضمن اقتصاد معرفي مزدهر تحقيقا لرؤية المملكة 2030

الرسالة

التأصيل المؤسسي لإحداث نقلة نوعية وصولاً لمنظومة منشآت التعليم الخاصة المتعلمة برؤية استشرافية واضحة

أهداف جائزة أصيل

تأصيل الفكر التربوي القائم على أن الطالب محور العملية التعليمية وركيزتها

التوعية بثقافة التميز الأصيل بما يخدم طلبة أجيال المستقبل بالمنشآت التعليمية الخاصة

إبراز النماذج التطبيقية الأصيلة بالمنشآت التعليمية الخاصة لتحقيق الكفاءة والفاعلية ورفع مكانتها محليا وعالميا

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دعم التطوير والتجديد والإبداع في كافة المجالات التعليمية والإدارية والمالية

توفير بيئة جاذبة ومحفزة لتقديم أفضل الممارسات والمبادرات النوعية

تكريم المتميزين في جائزة «أصيل للتميز» بالمنشآت التعليمية الخاصة

تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني بما يخدم القضايا المجتمعية ويسهم في مسيرة البناء التنموي الوطني

7 فروع للجائزة

مبادرة التعلم المتمركز حول الطالب

مبادرة تعزيز الانتماء الوطني

مبادرة المنشأة التعليمية الإلكترونية المبدعة

مبادرة الانضباط المتميز في المنشأة التعليمية

مبادرة الاستثمار المالي الاحترافي

مبادرة صنع الابتكار والاختراعات

مبادرة تعزيز الشراكة المجتمعية