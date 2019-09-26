500 ألف جوائز لرفع تنافسية المدارس الأهلية

7 فوائد
كشف مكتب التعليم الأهلي عن 7 فوائد عائدة على المنشأة التعليمية الخاصة المشتركة بجائزة «أصيل للتميز»، حيث سيتم تأهيل قائد المنشأة التعليمية على الجودة والتميز وتطبيقاتها، وإتاحة الفرصة للمنشأة التعليمية لعمل مقارنة المرجعية مع جهات متميزة في مجال محدد.
وبينت أنه سيتم إعطاء أولويات الأبحاث العلمية على بيئة المنشأة التعليمية للبحث الأفضل دائما، وإعطاء قائد المنشأة التعليمية إمكانية استخدام شعار جائزة «أصيل للتميز» داخل المنشأة، وتزويد المنشأة التعليمية ببعض أدوات ضمان الجودة والتحسين المستمر، وإبراز اسم المنشأة التعليمية كمشاركة بجائزة «أصيل للتميز» على الموقع الإلكتروني للجائزة، وتزويد المنشأة التعليمية بالملحوظات من المستشارين على تقرير التقويم الذاتي الأولي للمنشأة التعليمية المرفوع على موقع الجائزة.
المشاركة
أكد مكتب التعليم الأهلي أنه يحق المشاركة في الجائزة للمنشآت التعليمية الخاصة (المدارس الأهلية والأجنبية) المرخص لها نظاما، ذات ترخيص ساري المفعول، ويحق للمنشأة التعليمية المنفردة والمرخص لها نظاما أن تشارك في هذه الجائزة بأي فرع تختاره شريطة ألا تتكرر المبادرة النوعية مع منشأة تعليمية أخرى.
رؤية الجائزة
التميز الأصيل للاستثمار في جيل المستقبل ضمن اقتصاد معرفي مزدهر تحقيقا لرؤية المملكة 2030
الرسالة
التأصيل المؤسسي لإحداث نقلة نوعية وصولاً لمنظومة منشآت التعليم الخاصة المتعلمة برؤية استشرافية واضحة
أهداف جائزة أصيل
تأصيل الفكر التربوي القائم على أن الطالب محور العملية التعليمية وركيزتها
التوعية بثقافة التميز الأصيل بما يخدم طلبة أجيال المستقبل بالمنشآت التعليمية الخاصة
إبراز النماذج التطبيقية الأصيلة بالمنشآت التعليمية الخاصة لتحقيق الكفاءة والفاعلية ورفع مكانتها محليا وعالميا
دعم التطوير والتجديد والإبداع في كافة المجالات التعليمية والإدارية والمالية
توفير بيئة جاذبة ومحفزة لتقديم أفضل الممارسات والمبادرات النوعية
تكريم المتميزين في جائزة «أصيل للتميز» بالمنشآت التعليمية الخاصة
تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني بما يخدم القضايا المجتمعية ويسهم في مسيرة البناء التنموي الوطني
7 فروع للجائزة
مبادرة التعلم المتمركز حول الطالب
مبادرة تعزيز الانتماء الوطني
مبادرة المنشأة التعليمية الإلكترونية المبدعة
مبادرة الانضباط المتميز في المنشأة التعليمية
مبادرة الاستثمار المالي الاحترافي
مبادرة صنع الابتكار والاختراعات
مبادرة تعزيز الشراكة المجتمعية
كانت هذه تفاصيل خبر 500 ألف جوائز لرفع تنافسية المدارس الأهلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.