مدارس بعسير لم تستقر ومناهج متوقفة

بالرغم من تأكيدات وزارة التعليم أن هذا العام الدراسي مختلف، ومتميز بجاهزية مدارسه قبل وصول الطلاب إليها، وفي وقت أكدت فيه التصريحات الإعلامية لحسابات التعليم بالانطلاقة الجادة، وبالرغم من مرور نحو أكثر من 37 يوما من بدء العام الدراسي الجديد وفتح القادة مدارسهم، إلا أن مدارس بمنطقة عسير ما زالت تعاني عدم الاستقرار لغياب معلمي بعض التخصصات، مما أثر سلبا على عدم سير مناهجها الدراسية.

محاولات للحل

وبحسب مصادر لـ«دوت الخليج» فإنه منذ عودة الهيئتين التعليمية والإدارية بمدارس منطقة عسير وقبل مباشرة الطلاب والطالبات، رفعت إدارات بعض المدارس خطابات، وبعضها أجرت اتصالات، ورسائل هاتفية لمسؤولي الإدارة التعليمية، أملا في حل إشكالية عجز معلمي بعض التخصصات بمدارسهم قبل حضور الطلاب الطالبات، وبالرغم من المعالجة لعجز بعض المدارس إلا أنه ما زالت هناك مدارس تنتظر الفرج بندب معلمين إليها، حيث ما زالت مناهج الطلاب لتلك التخصصات دون معلمين مختصين.

أولياء أمور

وأضافت المصادر أن بعض أولياء أمور تلك المدارس توجهوا إلى إدارات بعض تلك المدارس، ومنهم من طرق أبواب المسؤولين بتعليم المنطقة، فيما أشعرهم قادة تلك المدارس بأن معالجة الأمر تحت الإجراء من قبل شؤون المعلمين، كونها المعنية باختصاص تحرك المعلمين وسد العجز بالمدارس قبل العام الدراسي وأثناءه.

غرفة عمليات

وظهرت إدارة تعليم عسير هذا العام بطريقة جديدة للتواصل مع الميدان، حيث وظفت غرفة عمليات يتواجد فيها المسؤول، على رأسهم المدير العام للتعليم بالمنطقة سعد الجوني، ويتواصل مع بعض المدارس من خلال الاتصال المرئي وأيضا بعض منسوبيها من الطلاب، مستمعا إليهم وراصدا احتياجهم.

تشخيص الوزارة

وكان الأمين العام لإدارات التعليم في الوزارة الدكتور سليمان الكريدا أشاد في شهر شعبان الماضي بجهود تعليم عسير، بعد أن استعرض مراحل الاستعداد للعام الدراسي، وأوجه التكامل بين مختلف الإدارات والأقسام وصولا إلى انطلاقة جادة وقوية، إلى جانب استعراض البرنامج الإلكتروني الخاص بجهود الإدارات للاستعداد، من أبرزها: التخطيط المدرسي، والتجهيزات المدرسية والأمن والسلامة، والتقويم والقبول، والنقل المدرسي، والتجهيزات المدرسية، وتقنية المعلومات، والإشراف التربوي، والمقررات، ومشروع خدمتي.

بداية جادة

أكد المدير العام للتعليم سعد الجوني استقبال إدارته العام الجديد بهمم عالية، وطموحات كبيرة، وجهود متآزرة ترتقي إلى تطلعات القيادة ومسؤولي الوزارة والميدان التعليمي، وصولا إلى بداية جادة وموفقة، فيما ثمن خلال اجتماعه بالمساعدين ومديري ومديرات مكاتب التعليم في المنطقة جهودهم في الوقفة الأولى للعام الدراسي، مثمنا قادة العمل التعليمي بالمدارس واصفها بـ«المتميزة». وصرح الجوني مع عودة طلاب وطالبات التعليم لمدارسهم لبدء العام الدراسي الجديد، وقوفه على سير الدراسة في عدد من المدارس، بأن الإدارة العامة بمختلف أقسامها ومكاتبها سخرت كافة الإمكانات لانطلاقة جادة للعام الدراسي الحالي، من خلال توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والطالبات ومعلميهم في جميع المراحل.

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العام الدراسي الجديد

17

ذو الحجة الماضي مباشرة الهيئة الإدارية أعمالهم

24

ذو الحجة الماضي باشر المعلمون أعمالهم

2 محرم الماضي عودة الطلاب والطالبات لمدارسهم

غياب معلمي بعض التخصصات أثر سلبا على عدم سير مناهجها الدراسية

إدارات بعض المدارس رفعت خطابات في حل إشكالية عجز معلمي بعض التخصصات

إدارة تعليم عسير وظفت غرفة عمليات للتواصل مع بعض المدارس