4 مخالفات ترصدها إشارات جازان المرورية

دشن أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بمكتبه بالإمارة ، نظام الرصد الآلي الخاص بالإشارات الضوئية المرورية، ونظام الدوريات الذكية الخاص بالرصد الآلي لحركة السير بطرق بالمنطقة. واستمع أمير جازان بالنيابة خلال اللقاء إلى شرح مفصل من مدير مرور منطقة جازان العميد راشد سعيد الغامدي عن نظام الرصد الآلي الجديد، وأهم أهدافه، والمخالفات التي سيتم رصدها، وتشمل قطع الإشارات الضوئية، والوقوف الخاطئ، وعدم ربط حزام الأمان، واستخدام الجوال أثناء القيادة، وغيرها من المخالفات، بالإضافة إلى ما قامت به الإدارة من جهود توعوية.

جهود مميزة

ثمن الأمير محمد بن عبدالعزيز الجهود التي يبذلها رجال المرور للحد من الحوادث المرورية، والالتزام بقواعد السير ومنها: تدشين نظامي الرصد الآلي الخاص بالإشارات، ونظام الدوريات الذكية، مطالبا مرتادي الطريق من أهالي المنطقة والمقيمين الالتزام والتقيد بالأنظمة المرورية، وقواعد السير للحفاظ على أرواحهم، وسلامتهم وحماية ممتلكاتهم، راجياً السلامة والعون والتوفيق للجميع.

إشادة بالخطوط

أشاد الأمير محمد بن عبدالعزيز بالجهود التي تقدمها الخطوط السعودية بالمنطقة، لخدمة المواطنين ورجال الحد الجنوبي والمقيمين، وذلك خلال استقباله لمدير الخطوط السعودية بالمنطقة الدكتور محمد بن دخيش القحطاني، وعددا من منسوبي الخطوط، استمع من خلاله إلى شرح مفصل عن سير العمل بالإدارة، وما تقدمه من جهود بارزة، وتم تقديم هدية تذكارية من مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر بمناسبة اليوم الوطني الـ89، والتقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة.