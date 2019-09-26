مطالبات شورية بمنح إقامات دائمة دون رسوم لأبناء المواطنات

كشفت مصادر خاصة عن توصية إضافية قدمت مع تقرير وزارة الداخلية والذي من المقرر أن يناقشه مجلس الشورى الإثنين القادم، وتطالب التوصية حسب المصادر بإعطاء أبناء المواطنات السعوديات الأجانب حق الحصول على الإقامة الدائمة دون رسوم.

وجاء نص التوصية «على وزارة الداخلية مراجعة اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية وتطويرها بما يمكن أبناء المواطنات المتزوجات من غير سعوديين من الحصول على الإقامة الدائمة، دون رسوم مالية وإجراءات طويلة».

5 أعضاء

لفتت المصادر إلى أن التوصية الإضافية قدمت من 5 أعضاء من مجلس الشورى «لينة آل معينا، والدكتور فيصل آل فاضل، والدكتورة لطيفة الشعلان، والدكتورة نورة المساعد، وهدى الحليسي»، ودون مقدمو التوصية 6 مسوغات تبرر مطالبهم، لافتين إلى أن ذلك سيسهم في تعزيز وحدة الأسرة والتماسك الأسري وحماية النسيج الاجتماعي ورفع الأضرار المعنوية والعملية التي تترتب على عدم حصول أبناء المواطنة المتزوجة من غير سعودي على الإقامة الدائمة.

الاستقرار والأمان

أكد مقدمو التوصية أن ذلك يحقق مراد المواد (الثامنة والحادية عشرة والسادسة والعشرين) من النظام الأساسي للحكم التي تنص على أن «يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية»، و«يقوم المجتمع السعودي على أساس من اعتصام أفراده بحبل الله وتعاونهم على البر والتقوى، والتكافل فيما بينهم، وعدم تفرقهم»، و«تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية».وجاء المسوغ الثالث بالتأكيد على أنها تعزز تطلعات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 الشاملة لكافة أفراد وفئات المجتمع السعودي، والهادفة إلى تمكين المرأة وترسيخ حقوقها.

وأشار مقدمو التوصية إلى أن ذلك سيسهم في توفير الاستقرار والأمان لأبناء المواطنات، فلا يكونوا رهنا لنظام كفالة ينتهي بوفاة الأم السعودية، مما يتطلب كفيلا آخر وما يعنيه ذلك من قلق وتشتت نفسي واجتماعي. وأكدوا أنها ستخفف مرحليا من الآثار المختلفة المترتبة على عدم حصول أبناء المواطنة على الجنسية العربية السعودية.

استثمارا إستراتيجي

اختتم مقدمو التوصية مسوغاتهم بأن الإقامة الدائمة لأبناء المواطنات استثمار إستراتيجي للمملكة وهي إحدى دول مجموعة الـ20، فقد تعلمت هذه الفئة في مدارسها ودرجت على ثقافتها وأدانت لها بالولاء، وكثير من أبناء المواطنات يتمتعون بالتأهيل والخبرات العالية والرغبة في البناء، مما يشكل قيمة مضافة.

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6 مسوغات

المساهمة في تعزيز وحدة الأسرة والتماسك الأسري

يحقق مراد المواد «الثامنة والحادية عشرة والسادسة والعشرين» من النظام الأساسي للحكم

تعزز تطلعات رؤية المملكة 2030 الشاملة لكافة أفراد وفئات المجتمع السعودي

مواجهة التغييرات الاجتماعية والثقافية

التخفيف مرحليا من الآثار المختلفة المترتبة على عدم حصول أبناء المواطنة على الجنسية العربية السعودية

الإقامة الدائمة لأبناء المواطنات استثمار إستراتيجي للمملكة، وهي إحدى دول مجموعة الـ20