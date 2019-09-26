غرفة القصيم تهدي 1000 مسافر ومسافرة هدايا عينية ترمز للمنطقة

أهدت الغرفة التجارية الصناعية في منطقة القصيم 1000 مسافر ومسافرة هدايا عينية ترمز لمنتجات منطقة القصيم في مطار الأمير نايف بن عبد العزيز الدولي بالقصيم وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ89 . وأشار أمين عام الغرفة محمد الحنايا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن فعاليات الغرفة احتفاء باليوم الوطني 89 إيمانا من الغرفة بأهمية التفاعل مع هذا الحدث الوطني الهام في ذكرى توحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن وتجسيدا لعمل رجال أبطال ضحوا من أجل رفعة هذه البلاد الغالية. وبين الحنايا أنه تم تجهيز 1000 هدية عبارة عن أوشحة وطنية وعبوات تمر تعبيرا عن أهم أنشطة منطقة القصيم والمتمثلة بزراعة وإنتاج التمور وارتباط المنتج بازدهار النشاطات التجارية والصناعية المرتبطة بالنخيل والتمور، حيث تم التوزيع في صالات المغادرة الداخلية والخارجية بمطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم، معربا عن شكره وامتنانه لإدارة مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي ممثلة برئيسها محمد المجلاد على تعاونهم الدائم بجميع ما يخدم هذا دوت الخليج بشكل عام والمنطقة بشكل خاص.



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