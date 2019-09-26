الهلال الأحمر تسجل 13 ألف بلاغ

سجلت إحصاءات هيئة الهلال الأحمر السعودي في أسبوع من تاريخ 15 سبتمبر وحتى 22 منه، أي قبل إجازة اليوم الوطني الـ89 للمملكة العديد من البلاغات الإسعافية للخدمات، بلغت 13.044 بلاغا و6578 حالة منقولة و49262 مكالمة مستلمة.

وأقامت الهيئة دورات تدريبية ومحاضرات استفاد منها 21691 مستفيدا، و87 دورة، و154 محاضرة. وفي مجال التطوع بلغ عدد المتطوعين 632 متطوعا و4199 ساعة تطوعية و45 فعالية. وأقيم أمس بحضور رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي محمد القاسم وقيادات الهيئة حفلا بمناسبة اليوم الوطني في المركز الرئيس بالهيئة، علما أن أبطال الميدان من مسعفين ومتطوعين قدموا العديد من الخدمات الإسعافية لأبناء دوت الخليج المشاركين في فرحة دوت الخليج أول من أمس. كما نظمت هيئة الهلال الأحمر السعودي زيارات ميدانية لطلاب المدارس بمناسبة اليوم الوطني لتعريفهم بالدور الذي تقدمه الهيئة لخدمة المجتمع وشاركتهم فرحتهم بتقديم الهدايا لهم.