وأضاف «يواكب المشروع النهضة الحضارية التي تشهدها بلادنا الغالية في عهدكم الزاهر الميمون في الوقت الذي يسعد فيه كل مواطن باليوم الوطني لتوحيد المملكة العربية السعودية».
وختم «حفظكم الله سيدي، وأمد في حياتكم الغالية قائداً ورائداً لمسيرة الخير والعطاء والازدهار والبناء خادماً للحرمين الشريفين، وسنداً للإسلام والمسلمين».
إنجاز حضاري
رفع نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، برقية مماثلة لخادم الحرمين الشريفين، قال فيها، «يسرني ويشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم خالص الشكر والامتنان لتفضلكم بتدشين مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة والمحطة الخامسة لقطار الحرمين».
وأضاف «إن هذا الإنجاز الحضاري التنموي يعكس اهتمامكم وولي عهدكم الأمين بتعزيز مكانة المملكة عالمياً كدولة مؤثرة في صناعة الطيران المدني الدولي، كما يعمل على إيجاد بيئة حديثة ومتطورة لخدمة ضيوف الرحمن، محققا بذلك رؤية المملكة الطموحة 2030».
وختم «يتزامن تدشينكم لهذا المشروع الرائد مع اليوم الوطني لتوحيد المملكة ليؤكد المضي قدما نحو النماء والبناء فـي مملكتنا الغالية».
كانت هذه تفاصيل خبر أمير مكة ونائبه يشكران خادم الحرمين بمناسبة افتتاح المطار والمحطة الخامسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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