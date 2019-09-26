التقاعد تصدر تنبيها بشأن المعاشات



أصدرت المؤسسة العامة للتقاعد السعودية ، أمس، تنبيها لجميع عملائها الذين لديهم حسابات في بنك الراجحي. وقالت المؤسسة، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، إنها قامت بتحويل جميع معاشات سبتمبر 2019 لجميع العملاء الذين لديهم حسابات في بنك الراجحي. وأضافت مؤسسة التقاعد، أنه في حالة عدم الإيداع يجب مراجعة بنك الراجحي. وأطلقت المؤسسة العامة للتقاعد لعملائها، يوم الثلاثاء، تعريف المعاش التقاعدي بنسخته الجديدة. ويمكن التعريف بالمعاش المتقاعد أو المستفيد من إصدار تعريف بالمعاش التقاعدي معتمد وموثق سواء باللغة العربية أو الإنجليزية لتقديمه للجهات الأخرى ذات العلاقة. ويشتمل التعريف على العديد من البيانات المهمة، منها رقم هوية العميل، ومقدار المعاش الشهري، ورقم الآيبان، والحسميات المالية في حال وجودها، كما يتضمن التعريف الرقم المرجعي للخطاب، ورمز الاستجابة السريعة QRCode. وأشارت «التقاعد» إلى أنه بإمكان عملائها الحصول على تعريف المعاش التقاعدي، من خلال الخدمات الإلكترونية للمؤسسة.

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