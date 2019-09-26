34% من مساحة الرياض طرق

قدرت مؤشرات المرصد الحضري لمدينة الرياض نسبة المساحة المخصصة للطرق في مدينة الرياض بـ34.4 % من استعمالات الأراضي في العاصمة، مقابل 19 % للسكني، و12.2 أراض زراعية، 3.5 % أراض تجارية. ولفت المرصد إلى أن أبرز التغيرات لنسب توزيع استعمالات الأراضي عن عام 1434، انخفاض نسبة الطرق من استعمالات الأراضي، حيث كانت تمثل 37.1 % من إجمالي مساحة الاستعمالات. وأشار المرصد إلى أن مؤشر استعمالات الأراضي يرتبط بتقدير الاحتياجات المستقبلية من الأراضي، واتجاهات وفئات الاستعمالات، ويهدف المخطط الإستراتيجي لمدينة الرياض إلى زيادة كفاءة استعمالات الأراضي (الاستخدام الفعَّال)، والتوازن بين النمو السكاني والكثافات السكانية وتوليد الوظائف مع نمو استخدامات الأراضي بتحديد أنظمة استعمال وتطوير الأراضي وتطبيق الشروط العامة على المناطق المحددة الاستعمال الخاصة بكثافة التطوير وارتفاع البناء والاستخدامات المسموح بها. استعمالات الأراضي سكني 19 % زراعي 12.2 % طرق 34.4 % تجاري 3.5 % صناعي 2 % أخرى 29.1 % Advertisements عدد السكان 6506700 مليون نسمة مساحة الأراضي المنطقة الحضرية 3115 كلم2 أراض مطورة 1400 كلم2 حدود حماية التنمية 5967 كلم2 98 % نسبة استخدام السكان المركبات الخاصة لرحلة العمل من إجمالي رحلات العمل



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