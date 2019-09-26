فيصل بن مشعل يترأس اجتماع الإسكان التنموي

رأس أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة الأمير فيصل بن مشعل، في مكتبه بديوان الإمارة في مدينة بريدة أمس، الاجتماع الثاني للجنة بحضور وكيل الإمارة عبدالرحمن الوزان، وأمين المنطقة محمد المجلي، ومدير شرطة المنطقة اللواء علي حسن بن مرضي، والمدير العام لفرع وزارة الإسكان بالمنطقة أحمد المرشد، وأمين جمعية الإسكان الأهلية محمد العوفي، وأعضاء اللجنة من القطاعات الحكومية والخاصة. حيث اطلع على أبرز مشاريع الإسكان التنموي والخطط المستقبلية، مشيرا إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة لإنجاح مشاريع الإسكان بالمنطقة. وأوضح مدير مشاريع الإسكان التنموية بالقصيم أحمد البسام أن مستهدفات منطقة القصيم في عدد المتطوعين المختصين في الإسكان في عام 2019 بلغت 555 متطوعا، وبلغ المستفيدون الضمانيون المسجلون في بوابة الإسكان 10097، وأن المستهدف في دعم تسليم الوحدات السكنية 4543، مشيرا إلى أن الدعم في توفير مساحات الأراضي على أراضي القطاع الخاص بحاجة لتوفير 388365 مترا مربعا.



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