تقاعد القصيم تحتفل باليوم الوطني



نظمت المؤسسة العامة للتقاعد بمنطقة القصيم حفلا بمناسبة اليوم الوطني الـ89 وزّعت فيه الهدايا والأعلام، بحضور بعض المستفيدين والزوار وموظفي الفرع والمراجعين؛ في أجواء مفعمة بالفرح والسرور، احتفاء بذكرى توحيد البلاد الـ89 على يد المؤسس الملك عبدالعزيز، واستشهاد قفزات دوت الخليج في شتى المجالات على يد قادة هذا دوت الخليج المعطاء، كما توشح مبنى المؤسسة العامة للتقاعد بالقصيم اللون الأخضر؛ احتفاء باليوم الوطني. وقال مدير الفرع عيادة الحربي في كلمة بهذه المناسبة؛ الملاحم البطولية التي خاضها الملك المؤسس -طيّب الله ثراه وغفر له- حتى قامت هذه الدولة المباركة على كتاب الله وسنة نبيه محمد -صلّى الله عليه وسلم- واستمر الأبناء الملوك بتطوير السعودية ودعم المواطنين والنهوض بالوطن على كافة الأصعدة، وصولا للعهد الميمون الذي نعيشه في هذه المرحلة.

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