أكثر من 85 ألف مستفيد من خدمات العيادات المتنقلة

الحاجات الصحية
تعتبر العيادات المتنقلة إحدى أنجع الوسائل المتبعة حديثاً لمواجهة تحديات الحاجات الصحية وتغيراتها المستمرة، وتهدف إلى الوصول للتجمعات السكانية الطرفية البعيدة عن المنشآت الصحية.
116 عيادة
أبانت الصحة، أن إجمالي عدد العيادات الاستشارية التخصصية في المراكز الصحية بلغ 116 عيادة، حيث يتم من خلالها تقديم خدمة أطباء الأسرة والتخصصات الطبية الرئيسة (باطنية، جراحة عامة، أمراض النساء والولادة، أطفال، الرعاية النفسية)، وذلك قبل التحويل للمستشفيات بهدف التسهيل على المراجع عبر توفير الطبيب المختص في المركز الاستشاري بدلا من الذهاب إلى المستشفيات ولسهولة الحصول على الموعد في فترة بسيطة وتخفيف الازدحام في المستشفيات، إضافة إلى رفع كفاءة المراكز الصحية لتحقق تطلعات المستفيد من خدماتها ورفع كفاءة التدريب. تجدر الإشارة أن وزارة الصحة أطلقت العديد من المبادرات الهادفة لتطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية وتحسين جودة خدماتها، بما يتماشى مع رؤية 2030، ويسهم في رفع كفاءة الأداء لهذه المراكز. وتراقب الوزارة عن كثب كافة الشكاوى والاقتراحات عن طريق رقم 937، كما تتابع الوزارة سير أعمال المشاريع بمنهجية علمية ومؤشرات أداء تقيم دوريا من قيادات الوزارة.
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