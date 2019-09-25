اليوم الوطني / ثقافية الخرج تحتفل باليوم الوطني الـ 89



السيح 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واس

رعى محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي مساء اليوم احتفاء اللجنة الثقافية بالخرج التابعة للنادي الأدبي بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة ، وذلك في قاعة جمعية البر الخيرية بمدينة السيح.

واطلع الماضي على المعرض الفني المصاحب ، ومعرض الصور التاريخية عن المملكة عامة الذي يسلط الضوء على مدن وقرى الخرج.

واشتمل برنامج الاحتفال على أمسية بعنوان "خواطر تاريخية وطنية" قدمها الدكتور فايز البدراني ، وأمسية شعرية شارك فيها الشاعران حسن الكميت وعلي البحيري ، بجانب

عرض مسرحي وأناشيد وطنية قدمها طلاب مدارس السيح.

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